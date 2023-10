Sergio Goycochea cumple 60 años: el mito del chip sexual y el momento más oscuro de su vida

Como River tenía por entonces un plantel que cosechó títulos internacionales muy importantes, Goyco fue durante mucho tiempo suplente de Nery Pumpido. Y esta situación hizo que reconsidere su futuro. Así, en 1989 fue contratado por el club Millonarios de Bogotá. Durante su paso por el fútbol colombiano, demostró un gran nivel, por lo que fue llamado a la Selección Argentina.

Goycochea, de atajar en Colombia a brillar en la Copa del Mundo

A raíz de la lesión de Nery Pumpido en el primer partido del Mundial de Italia ’90, Sergio Goycochea se hizo cargo el arco argentino. Con dos penales atajados ante la ex Yugoslavia por los cuartos de final (Dragoljub Brnovic y Faruk Hadzibegic) y con otros dos ante Italia (Roberto Donadoni y Aldo Serena), Goyco se convirtió en leyenda, en uno de los héroes populares de su época, apenas debajo de Diego.

Previo a su retiro, Goycochea logró afianzar aún más su rol como “guardián del arco” tras la obtención del subcampeonato mundial, su breve paso por el Deportivo Mandiyú de Maradona y la obtención por partida doble de la Copa América en las ediciones de 1991 y 1993.

El recuerdo de todos esos éxitos deportivos puede empañarse por uno de los momento más oscuros de la vida del arqueo. Nada más y nada menos que una histórica derrota de la Selección: la goleada que le propició Colombia por 5 a 0 en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos ’94.

Una tarde negra el Argentina 0 Colombia 5 que no se borra 1200 x 678.jpg Aquella tarde negra: el partido Argentina 0 Colombia 5 de eliminatorias que nadie puede olvidar.

Tras la humillación que sufrió el equipo que dirigía Alfio Basile, Goycochea debió enfrentar todo tipo de críticas. Quizá las más férrea de todas fue la que José Sanfilippo le propició cara a cara, en el estudio de un programa de TV, en vivo y en directo. "Usted se comió todos los amagues, pibe", le dijo el icónico ex delantero de San Lorenzo.

Qué le pasó a Sergio Goycochea después de la publicidad en ropa interior

Tal vez inspirado por la carrera de modelo de su mujer, la modelo Ana Laura Merlo, Goyco también se animó a participar de algunas campañas publicitarias. Quizás la más recordaba fue la que hizo en calzoncillos para la tradicional marca Eyelit.

“Había que tener personalidad para hacerla. ¿Sabés lo que era salir en calzones en 1991? Los jugadores ni siquiera hacían publicidad de ropa deportiva. Así me comí un montón de cosas en las canchas. Me gritaban de todo y me tiraban corpiños y bombachas”, sostuvo el exarquero durante una entrevista realizada desde Qatar en 2022.

Ayer y hoy Sergio Goycochea como modelo 1200 x678.jpg Hoy (casi), como ayer: Sergio Goycochea en su faceta como modelo. Archivo / Playboy Argentina

Años más tarde, vestido con el buzo de la Selección Argentina con el que atajó aquel 3 de julio de 1990 anta Italia, el comentarista deportivo fue tapa de la revista Playboy junto a la modelo Belén Giménez. Días previos a la producción, había corrido el rumor que Goyco aparecería desnudo, sin embargo no fue así.

Cómo se cuida Sergio Goycochea y el mito del chip sexual

Mantener a los 60 años la vitalidad que exhibe no sucede por arte de magia. Lejos de andar con rodeos, Goyco explicó cómo cuida de su salud y qué hace para estar en forma.

Goycochea y su chip sexual.mp4

“Hace 16 años que hago un tratamiento de celuloterapia, que no es estético sino que se trata de retrasar el envejecimiento de los órganos. Uno puede llegar a los 60 años con las articulaciones y órganos de un tipo de 50", expuso el ex arquero que en marzo ce 2023 fue abuelo por primera vez, con la llegada de su nieta Clarita.

Y abundó: "Como soy amante de la vida al aire libre y de la actividad física: me gusta nadar, ir al gimnasio o jugar al squash, empecé con el tratamiento que es controlado por un médico. Me hacen estudios y en base a esos resultados me dan un complejo vitamínico. No es que tomo hierro porque voy a cumplir 60”.

Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo.jpg Sergio Goycochea y su esposa, la modelo Ana Laura Merlo.

Sin pruritos, Goycochea habló del por qué tomó la decisión de implantarse el chip sexual y qué beneficios le aporta en su vida cotidiana. “Es sabido que el hombre después de los 60 pierde testosterona, que influye en la masa muscular y la libido sexual. Esto no quiere decir que cuando uno se pone el chip, sale corriendo como si fuera un camello por medio del desierto, pero ese es mi estilo de vida. Me gusta disfrutar de mi cuerpo porque es mí vehículo”, resumió.