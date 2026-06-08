Sin una sola victoria visitante en la fecha, así está la tabla del Federal A tras 12 fechas

Se disputó un nuevo capítulo, que incluyó la goleada de Cipo en casa y otra derrota de Deportivo Rincón de visitante.

Olimpo no pudo en Bahía ante Brown de Madryn. Foto: Diario La Nueva

Se disputaron los primeros dos tercios de la fase regular del Federal A , que va perfilando de a poco a los favoritos a clasificar a la Zona Campeonato y mantener la categoría, mientras que hay otros que se van acercando a la Reválida . Uno de los hechos estadísticos más destacados es que ya no quedan invictos en el certamen tras las derrotas de Douglas Haig primero y de Olimpo después.

La paridad es una característica que suele tener la tercera categoría del fútbol nacional y en ese sentido la zona 3, donde están los equipos regionales, es la que tiene a su tabla de posiciones más comprimida. Entre el líder, que es Argentino de Monte Maíz (18) tras derrotar a Deportivo Rincón 2-0 , y los colistas, Costa Brava y San Martín de Mendoza, hay apenas 7 puntos de distancia.

Cipo aplastó por 3 a 0 a Huracán Las Heras y está segundo con 17 junto a Atenas de Río Cuarto , que empató sin goles con el propio santo mendocino, mismo resultado que se dio entre Juventud Unida de San Luis y Costa Brava. Igualmente, el albinegro sabe que no se puede confiar porque en el grupo 3, un par de derrotas te pueden dejar a todo de todo.

tabla zona 3 federal a jpg

Rincón la tiene difícil más por el juego que por los resultados que necesita. Con ganar lo queda en casa, tiene chances de meterse, pero precisa mejorar desde lo futbolístico para volver a la victoria. Por ahora está fuera de los puestos de vanguardia.

En la próxima fecha, Cipo debe visitar a Costa Brava y Rincón será local de Juventud.

Cómo están las otras zonas del Federal A

El equipo que tiene más puntos en todo el Federal A es el "Milan de Pergamino" con 23. Sin embargo, Douglas volvió a perder ante Defensores de Villa Ramallo por 1 a 0 y algunos de sus perseguidores en la zona 1 se acercaron.

Igual el líder tuvo suerte, porque el escolta Sportivo Belgrano de San Francisco cayó 1 a 0 frente a Gimnasia en Concepción del Uruguay. Así, el lobo entrerriano le escapó al fondo de la tabla.

Atlético Escobar salió del último lugar con el 1 a 0 sobre El Linqueño, que volvió a ser más flojo de la zona.

En el duelo de Chivilcoy, Gimnasia e Independiente igualaron sin goles, mientras que 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Las Parejas también repartieron puntos, aunque en un partido más entretenido que terminó 2 a 2.

tabla zona 1 federal a douglas

En el grupo 4, el puntero sigue siendo Olimpo, aunque anotó un solo gol en los últimos cinco partidos. Fue igualdad sin emociones ante Guillermo Brown en el Carminatti.

Se acercó Alvarado en el segundo lugar. Fue 2 a 0 sobre Sol de Mayo en Mar del Plata para llegar a 19 unidades y quedar a dos del líder.

Germinal no pudo en Rawson con Círculo Deportivo (0-0) y Santamarina ganó su segundo partido de la temporada con el 1-0 sobre Kimberley.

TABLA FEDERAL A ZONA 4

Además, en la zona 2, Sol de América (19) cayó en su visita a Sarmiento de La Banda (15), por 2 a 0, y dejó de ser el líder. El nuevo puntero es Mitre de Posadas (21), que en el adelanto se había impuesto 2 a 0 sobre el colista Sarmiento de Resistencia (6), el peor equipo del país.

San Martín de Formosa (20) venció 3 a 2 a Tucumán Central y pasó a ser escolta.