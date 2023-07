Talleres, con el empate, postergó los festejos de River

Con el empate entre Talleres, el escolta, y Unión, se cumplió el deseo de Martín Demichelis, que no quería salir campeón esta noche, sino hacerlo en la cancha el sábado. Sin embargo, eso no está garantizado todavía, porque la T jugará antes, el viernes, ante Huracán, y si no gana, el Millo será campeón antes de salir al campo para enfrrentar a Estudiantes.