Tata Martino se la jugó: ¿Farías puede reemplazar a Lionel Messi en el Inter Miami?

La fecha de eliminatorias sacó a la luz que Lionel Messi arrastra una molestia muscular que no le permite desempeñarse dentro del campo de juego con total normalidad. Es por eso que el Tata Martino se rompe la cabeza pensando quién puede cumplir su rol en el equipo.

“Creo que paró a tiempo, porque justo antes (de la lesión) me había hecho una seña que yo creía que era por él y era por Jordi. Vamos a ir día a día. Sé que tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo”, explicó el Tata Martino.

“Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la Selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar”, mencionó sobre los plazos de recuperación para Lionel Messi.

En este contexto, el entrenador del Inter de Miami fue consultado sobre la posibilidad de que Facundo Farías lo reemplace: “En realidad yo creo que se complementan muy bien. Buscamos, más allá de que Facu pueda ser 9, y mismo Leo pueda ser 9 en algún partido, buscamos que los dos se transformen en dos mediapunta porque justamente juegan en mitades diferentes del campo”.

Por si no quedó clara su postura, reafirmó: “Se complementan muy bien”. Por lo pronto, el Tata Martino piensa en un equipo con Farías y Messi dentro, y no en una elección entre uno u otro. Ahora habrá que ver cómo se las ingenia para cuando el 10 no pueda estar en cancha.