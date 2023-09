Tevez y su calentura después del empate de Independiente

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo si. Espero que esta semana los que dicen que a Independiente lo ayudan por Tevez también hablen. Me cansa un poco las boludeces que se dicen del ayudín y esas cosas", dijo el DT del Rojo, muy enojado.

Al mismo tiempo, Tevez aclaró que no desconfía de Herrera ."Yo no desconfío de ninguno. Los árbitros a veces te perjudican y otras veces te juegan a favor, y no por eso voy a venir y caerles. Son cosas normales, veo buena leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", agregó.

"Hubo varias chiquitas, planchazos que son para roja, manotazos... no sé para qué tienen el VAR. A nosotros nos duele porque trabajamos mucho para conseguir los tres puntos", había declarado Joaquín Laso, defensor del local apenas terminado el encuentro.

Sobre lo futbolístico, el DT de Independiente agregó: "Seguimos trabajando y seguimos metiéndole esta intensidad que hoy nos costó, pero también nos costó porque tenemos cuatro lesionado porque se nos empieza a hacer muy corto el plantel. Hoy debuta Ruiz, que tiene 10 días con nosotros. Lo hizo muy bien, pero bueno, seguimos con la esperanza de recuperar algún soldado esta semana".

En la próxima jornada (séptima) Independiente visitará a Racing Club en el estadio Presidente Perón en el marco del clásico de Avellaneda, mientras que Instituto viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas. "El clásico es especial para el hincha, el jugador y para mi", señaló Tevez al respecto.