Thiago Almada contó por qué Boca decidió no ficharlo

El deseo de jugar en el equipo de La Ribera estaba, pero un tema de salud lo marginó de esa posibilidad haciendo que su futuro lo lleve a debutar en Vélez."Entrené en River, en Argentinos Juniors y al final me quedé en Vélez. Fui a fichar a Boca, me había llevado Ramón Maddoni pero me saltó un soplito en el corazón y no pude fichar", se sinceró el habilidoso futbolista en diálogo con el programa Generación F, que se transmite por ESPN.