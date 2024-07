Thiago Almada jugará en Brasil y será el pase más caro de la historia: cuánto pusieron

Thiago Almada ha sido uno de los nombres más mencionados en este mercado de pases. El mediocampista argentino, que se ha destacado en el Atlanta United de la MLS, estaba decidido a buscar una mayor competitividad para dar un salto en su carrera y mantenerse en la élite de la Selección Argentina. Aunque Boca Juniors mostró interés en ficharlo, finalmente fue Botafogo quien se aseguró su traspaso gracias a una oferta millonaria. Pero eso no es todo; ya hay planes para su futuro en Europa.

El grupo Eagle Football, propiedad del empresario estadounidense John Textor, que también es dueño del Botafogo, ha acordado comprar a Almada por 19.600.000 euros, más bonificaciones de hasta 3.700.000 euros. Aunque la operación no se ha oficializado completamente debido a algunos detalles pendientes con el club estadounidense, todo indica que se concretará pronto.

Thiago Almada 1.jpg Thiago Almada

Cómo es la transferencia de Thiago Almada al fútbol brasileño

Textor no solo es dueño de Botafogo, sino que también posee el Olympique de Lyon, y tiene la intención de transferir a Almada al club francés después de un breve período en Brasil. Aunque las fechas exactas de este movimiento no están claras, se especula que podría suceder en enero de 2025, según informó el medio francés L'Equipe. Por otro lado, el medio brasileño O Globo sostiene que este traspaso aún no está acordado ni en el contrato ni verbalmente, lo que podría retrasarlo hasta mediados del 2025.