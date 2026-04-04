Tragedia en el fútbol: un banderazo dejó 60 heridos y 1 fallecido

Perú fue testigo de una noche trágica en la previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario, donde los hinchas hicieron un banderazo.

Una noche trágica se vivió en el fútbol de Perú , cuando un banderazo en aliento al club Alianza Lima terminó con una persona fallecida y 60 heridos. El club lanzó un comunicado lamentando los sucesos y afirmando que colaboran para la normal llevada a cabo de la investigación correspondiente .

Además, el hecho presenta un choque de testimonios: mientras que el Ministerio de Salud peruano informó que el hecho se debió al “colapso de una estructura” , más precisamente un muro, en el estadio Alejandro Villanueva , el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales .

El fútbol peruano se encuentra de luto debido a un banderazo, organizado para la previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Perú , que terminó en una dolorosa tragedia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubALoficial/status/2040247076752118090&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/PytWZAwqhn — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 4, 2026

En un hecho que todavía no fue esclarecido por las autoridades, la congregación de simpatizantes culminó con un muerto y, al menos, 60 heridos, siendo un evento en el que algunos asistentes afirman que no contaba con fuerzas de seguridad.

Un primer informe fue emitido por el Ministerio de Salud, afirmando que la caída de una pared en el estadio generó el lamentable suceso, aunque el brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, desmintió el comunicado.

Pajuelo afirmó que no se encontró daño estructural ni “ninguna pared que se haya caído”, afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de “fortuita”, y encontrando responsables entre la gente: “la barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores”.

Además, sin buscar culpables y asegurando su colaboración con las autoridades, en sus redes sociales oficiales el conjunto limeño ratificó: “el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”, para sentenciar comprometiéndose a continuar actualizando con toda la información posible sobre el tema.

En el fútbol argentino hubo banderazo antes del clásico entre Racing en Independiente

Los hinchas de Racing protagonizaron un impresionante banderazo en el Cilindro para arengar al plantel en la previa del partido ante Independiente, en el marco de una nueva edición del Clásico de Avellaneda.

Los simpatizantes de la “Academia” coparon el estadio Presidente Perón con bengalas y chicanas antes del encuentro que tendrá lugar este sábado en el recinto Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini desde las 17:30.

Además de la humareda celeste y blanca y las luces, los fanáticos que se acercaron a la casa del conjunto albiceleste para apoyar a los futbolistas desplegaron banderas con chicanas: "Una vida de Grondona" e "infelices 23 años".

Racing, que viene de tres triunfos consecutivos (ante Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba y San Martín de Formosa, por Copa Argentina), deberá prepararse para una seguidilla de encuentros de alta exigencia.

Además del choque ante su rival de toda la vida, el elenco dirigido por Gustavo Costas tendrá que enfrentar a Independiente Petrolero -martes 7 de abril por Copa Sudamericana-, River Plate -domingo 12/4 por el Torneo Apertura- y Botafogo -miércoles 15 por el campeonato internacional.

Mientras que la Academia se ubica en la quinta posición de la Zona B con 18 unidades, Independiente se encuentra fuera de puestos de Playoffs, por lo que un triunfo en el Clásico de Avellaneda resultaría trascendental en la lucha por meterse en los octavos de final del Torneo Apertura.