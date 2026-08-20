Tras la renovación de Verstappen, la Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos: la situación de Colapinto.

La Fórmula 1 sorprendió en las últimas horas al actualizar su mapa de pilotos para el 2027 tras confirmarse las renovaciones de Max Verstappen en Red Bull , Alex Albon y Carlos Sainz Jr. en Williams . La Máxima, que el último fin de semana había detallado que quedaban 14 butacas sin propietario oficial para el próximo año, sumó a su nueva grilla de la temporada que se avecina a las duplas de Audi y Mercedes.

Si bien era de esperarse que Andrea Kimi Antonelli y George Russell continuaran en el siguiente curso al mando del Mercedes, la F1 no había dado a conocer sus nombres días atrás teniendo en cuenta que existía algún tipo de interrogante lejano especialmente sobre la figura del británico ante las declaraciones de Toto Wolff elogiando a Verstappen ante una eventual salida de Red Bull. Las dudas sobre esta alineación eran mínimas, porque ya el jefe del equipo había reconocido que estaba “muy contento con los dos”.

La otra dupla que sumó la F1 tiene incluso un poco más de sorpresa ante la falta de anuncios de Audi. Si bien Gabriel Bortoleto ya había declarado que estaría en el equipo “el año que viene” y “también los años siguientes” en los últimos días, el propio Nico Hülkenberg había evitado dar mayores precisiones sobre su carrera en una nota con el diario alemán Bild a inicios de agosto. “Es demasiado pronto para pensar en eso. Vivo el aquí y ahora, voy año a año. Mientras me divierta, los tiempos sean buenos y el equipo me quiera, seguiré pilotando para Audi. Me imagino que esto seguirá así durante un tiempo”, había dicho el experimentado corredor de 39 años.

En este contexto, restan por definirse a los propietarios de las últimas ocho butacas para el inicio de la grilla del 2027 de la F1. En Alpine, es cada vez más amplio el consenso sobre una continuidad de Franco Colapinto como acompañante de Pierre Gasly, con vínculo vigente hasta el 2028. Se espera que el argentino, que no tendrá las actualizaciones en el A526 durante el Gran Premio de Países Bajos que reiniciará la actividad este fin de semana, sea anunciado como titular del próximo año si no hay un cambio repentino de planes.

La buena noticia para la Fórmula 1: Max Verstappen renovó hasta 2030 con Red Bull

Este jueves, Red Bull Racing hizo oficial la continuidad de Max Verstappen hasta 2030, ampliando el vínculo que ya mantenía con la estructura de la bebida energética, donde el neerlandés acumula más de una década de trayectoria.

El anuncio llega en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, que será el último en tierras holandesas, un escenario con especial carga simbólica tanto para el piloto como para sus fanáticos.

Con esta extensión, la escudería austríaca asegura la permanencia del tetracampeón mundial y cierra de golpe los rumores que durante meses circularon en torno a una posible salida. En el comunicado difundido por el equipo, Verstappen adelantó su intención de regalar a los aficionados una "despedida especial" en Zandvoort, haciendo referencia a la edición final de la cita en su país natal.

El pacto ahora firmado añade dos temporadas más a la vigencia anterior, extendiendo el compromiso hasta el cierre de la campaña 2030. Si bien los detalles económicos y las posibles cláusulas de salida no fueron revelados, la operación transmite un claro mensaje de estabilidad y confianza recíproca. "Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull", afirmó el propio Max.