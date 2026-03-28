Turismo Carretera en Neuquén: las mejores fotos de la jornada del sábado

La máxima categoría del automovilismo argentino puso primera en la provincia con la clasificación, donde Matías Rossi fue el poleman.

La jornada del sábado en el Turismo Carretera en Neuquén dejó acción, protagonistas fuertes y, sobre todo, un marco imponente de público que volvió a acompañar en el autódromo de Centenario . En el marco de la “Copa Foton del TC”, el gran destacado en pista fue Matías Rossi, que se quedó con la pole position y alcanzó un hito histórico al llegar a las 40 clasificaciones ganadas en la categoría.

El piloto de Del Viso marcó 1m27s035 con su Toyota Camry y superó a Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma en una tanda muy ajustada. Detrás, la clasificación dejó movimientos importantes: Jonatan Castellano terminó 14°, Julián Santero 17°, Agustín Canapino fue 7° tras un inicio complicado y Mariano Werner cerró un sábado difícil en el puesto 30.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, uno de los grandes protagonistas fue el público. A diferencia del año pasado, cuando la carrera debió suspenderse por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la región, esta vez el clima acompañó y permitió que la actividad se desarrollara con normalidad. Esa diferencia se sintió en las tribunas, con una gran convocatoria de fanáticos que coparon el circuito y le dieron un marco acorde a una fecha esperada.

ON - Turismo Carretera (27) Omar Novoa

El ambiente en Centenario reflejó esa revancha: familias, grupos de amigos y seguidores del TC volvieron a decir presente en un escenario que recuperó su lugar en el calendario con condiciones más favorables. El acompañamiento constante desde temprano y el entusiasmo en cada salida a pista marcaron una jornada que combinó buen espectáculo dentro del circuito y una respuesta fuerte afuera.

La palabra de los protagonistas del Turismo Carretera en Neuquén

LM estuvo presente en el circuito de Centenario y obtuvo la palabra del poleman: “Estoy muy contento, tengo un gran auto, contento por consolidar la pole después de tener un gran día en los entrenamientos. Pensaremos en mañana más tarde porque ahora quiero disfrutar esto, hacía mucho tiempo que no hacía una pole, aunque sí son muchas”.

ON - Turismo Carretera (20) Omar Novoa

“La clave en este circuito estuvo en la trompa del auto, en el tren delantero, tuvimos buen grip adelante y eso ayudó un montón. El auto está bien, equilibrado, resta saber qué pasará con el desgaste pero eso lo veremos mañana. Ya en los entrenamientos sentí que el Toyota tenía buen rendimiento y lo pude aprovechar”, agregó Rossi.

ON - Turismo Carretera (22) Omar Novoa

“Esta es una pista complicada, hay mucha tierra cuando uno se va afuera. El clima es alentador, cuando hay mucho viento la gente no la pasa bien y a nosotros se nos complica manejarlo, así que esperemos que no complique para que sea una linda carrera”, finalizó el piloto.

ON - Turismo Carretera (17) Omar Novoa

Por su parte, el neuquino Juan Cruz Benvenuti no tuvo la clasificación esperada y dejó su análisis tras la tanda para LM. “La pista está bien, está linda, pero nosotros estamos complicados. No sé qué pasa con el auto. No fue la clasificación que esperaba, esa es la verdad”.

“Intentaremos mejorar para el domingo. Yo no me fui fuera porque fui conservador, no quise generar más problemáticas que las que ya tenemos. Se va complicando estar arriba cuando clasificás atrás, pero intentaremos avanzar mañana”, agregó. “Me llevo el cariño de la gente, que siempre apoya. Vamos a analizar todo y mejorar en todo lo que podamos”, concluyó.