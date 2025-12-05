Úbeda define el XI de Boca para las semifinal contra Racing

El Xeneize se prepara para el trascendental duelo de este domingo ante la Academia en la Bombonera.

Boca Juniors , que viene de eliminar a Talleres de Córdoba y a Argentinos Juniors, se prepara para recibir el próximo domingo, a las 19:00, a Racing Club , nuevamente en La Bombonera. Y Claudio Úbeda, de grandes resultados en esta etapa con el Xeneize define la formación para este importante clásico .

En lo futbolístico, la recuperación se cuenta en victorias reconfortantes. El Xeneize encadenó seis victorias consecutivas, en las que solo recibió dos goles: viene de superar 3-1 a Barracas, 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres y 1-0 a Argentinos. En los cuatro últimos casos fue local y ahora repite esa situación.

Por eso, Úbeda, que tomó el lugar de DT que tenía el fallecido Miguel Ángel Russo, vive un momento especial, ya que Boca se aseguró un cupo en la Copa Libertadores 2026 (viene de no jugarla dos años seguidos), cerró primero la fase regular en el Grupo A y ahora está entre los cuatro que sueñan con el título.

image

Todo parece conducir a que Ubeda mantenga el mismo once que venía jugando. Aunque Milton Giménez viene flojo, fallando muchas ocasiones de gol, mantendría su lugar en el doble nueve para armar la dupla con el siempre peligroso Miguel Merentiel.

El armado del equipo Xeneize

Edinson Cavani viene entrenándose a la par del equipo e ingresó unos minutos en el cierre del encuentro ante Argentinos Juniors, pero continúa con alguna molestias en el psoas, lo cual lo descartaría desde el vamos.

Carlos Palacios, que terminó "tocado" en el duelo de cuartos de final, se mantendría en el once, por lo cual no habría modificaciones, tanto en la defensa, muy afianzada con los cuatro jugadores que ya son habituales, más el resto del mediocampo, liderado por Leandro Paredes, pieza clave de este Boca tan recuperado.

Paredes-Boca

Ander Herrera, por su parte, se mantiene en duda para el duelo ante la Academia. El español no se ha entrenado a la par del grupo en la previa del encuentro porque sufrió una fuerte contractura que le endureció un isquitobial, y se trabaja en bajarle las cargas para que pueda estar, aunque sea, en el banco frente a la Academia.

Con este panorama, el equipo de Boca en el clásico ante Racing, entonces, sería el siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Este clásico entre el Xeneize y la Academia será muy especial. A los recientes antecedentes de las finales y duelos de Copa Libertadores que protagonizaron en el último tiempo, se le suma la necesidad de River de ver campeón a Boca para poder jugar la Libertadores de 2026. Para ello, el cuadro de Úbeda deberá salir campeón en una hipotética final ante el ganador del clásico platense, Gimnasia vs Estudiantes, a disputarse este lunes por la noche. La finalisima del Torneo Clausura se jugará el siguiente fin de semana en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.