El malintencionado "falso vivo" que hizo ESPN contra Riquelme en el partido de Boca

El presidente de Boca quedó en el medio de la polémica luego de una edición muy tendenciosa del canal que transmite.

El último domingo, ESPN volvió a mostrar la hilacha. El enfrentamiento del canal de cable, que pertenece a la empresa Disney , y la gestión de Juan Román Riquelme ha quedado evidenciado en más de una oportunidad. Además de la opiniones en contra del presidente de Boca , el ídolo también ha sido hostil con varios periodistas y con la señal, entendiendo que hay animosidad para con él y con el club.

Lo que pasó el fin de semana le da la razón a esa lectura de Román, ya que hubo una edición muy tendenciosa por parte de quienes llevan adelante la transmisión del partido.

Boca se impuso 1 a 0 en un partido muy complicado sobre Argentinos Juniors , en cuartos de final de la Copa de la Liga. El gol de Ayrton Costa fue decisivo y el trámite exigió al máximo al conjunto xeneize, que aguantó la diferencia y se quedó con la clasificación.

Los derechos de transmisión para este caso los tuvieron tanto ESPN como TNT Sports, pero lo que sorprendió fue la edición tendenciosa que salió al aire durante el segundo tiempo en la transmisión de la primera cadena mencionada.

Mientras el Pollo Vignolo relataba y Diego Latorre comentaba como el Bicho buscaba el empate y Boca resistía, las imágenes mostraron a Riquelme regalándole una camiseta del xeneize a Victoria Azarenka, la famosa tenista que estuvo en uno de los palcos de la Bombonera mirando el partido.

En el momento, las imágenes sorprendieron, teniendo en cuenta el momento en el cual se encontraba el encuentro, donde Boca se jugaba mucho. Incluso fue comentado en redes sociales como crítica hacia el presidente de la institución de la Ribera.

Sin embargo, en el transcurrir de los días, se supo que esas imágenes habían sido grabadas en el entretiempo y que no eran en vivo, algo que nunca se aclaró. De hecho, en la parte superior de la pantalla estaba el reloj del partido clavado en los 35 minutos del segundo tiempo.

Incluso, desde la cuenta de ESPN en redes se compartió el recorte tal cual salió en el vivo, donde Vignolo describe la situación como si estuviera ocurriendo en el momento.

Embed ¡OTRA ESTRELLA MUNDIAL EN LA BOMBONERA! Juan Román Riquelme le entregó una camiseta a la tenista Victoria Azarenka.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UjJsHJTR14 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

A medida que este hecho fue conociéndose en su génesis, muchos hinchas criticaron a la señal por haber manipulado intencionalmente los hechos.

Es sabido que Riquelme suele ofrecer su saludo y la camiseta del club a las celebridades que asisten a La Bombonera, como lo hizo con Dua Lipa el día del partido contra River, luego con el actor Johnny Depp contra Tigre, después los cantantes Marco Antonio Solís y Ángela Leiva, entre otros.

En términos de marketing, la movida funciona porque Boca se muestra como un club abierto que es visitado por artistas y personalidades de todo el mundo.

Al mismo tiempo, si Riquelme entregara los presentes durante los partidos, sería criticado por más de un hincha y con razón, pero esto no fue así, sino que se trató, para muchos, de una "opereta" más.