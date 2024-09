Un campeón del mundo fue contundente al hablar de Scaloni: "Se transformó en..."

Un campeón del mundo no anduvo con rodeos al referirse a Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección argentina pareciera no dejar lugar a los reproches ni las críticas por lo conseguido a nivel futbolístico como también en los títulos que reflejan ese buen andar.

"Se transformó en un técnico extraordinario, está postulado a mejor del mundo y tiene muy claro lo que debe hacer", agregó y sentenció sobre las críticas en el inicio de período: "Me criticaron porque dije que no parecía argentino, ya que no tomó venganza de quienes decían que no podía estar".