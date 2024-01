Un compañero argentino de Messi sufrió una grave lesión: "Voy a volver más fuerte que nunca"

En Inter Miami no son todas buenas noticias. Más allá del regreso de Lionel Messi a la actividad futbolística en el encuentro amistoso que finalizó con empate en cero ante la Selección de El Salvador, y el arribo del delantero uruguayo Luis Suárez para sumarse al clan ex jugadores del Barcelona que integran Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, el equipo con sede en Fort Lauderdale sufrió una baja grave en su plantel.

Posteo-Farías-Lesión.jpg

La joya realizó un posteo en sus redes sociales sobre la situación que le toca atravesar y cómo vive el proceso: "Otra batalla que me pone la vida, pero acá vamos para adelante como lo hice siempre y con el apoyo de mi familia que me cuida y que esta en las que de verdad hay que estar. Otra cirugía, otra vez desde 0. Pero voy a volver más fuerte que nunca". En dicho posteo recibió mensajes de compañeros como Busquets y su compatriota Benjamín Cremaschi. Además, ex compañeros como el Pulga Rodríguez también le hicieron llegar un mensaje de apoyo.

En septiembre de 2022 el futbolista tuvo que atravesar una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha - esta vez en la izquierda- que lo privó de jugar al fútbol hasta marzo de 2023. Ahora, deberá afrontar una nueva y larga recuperación.