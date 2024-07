Un compañero francés de Enzo Fernández lo bancó tras el escándalo por los cánticos racistas

Se trató de Wesley Fofana , que supo pasar por el combinado nacional galo y es uno de los hombres que tiene mejor relación con el volante surgido en River . En las imágenes difundidas por la institución londinense a lo largo de esta semana, se pudo apreciar que los futbolistas no tuvieron problemas en interactuar con el campeón del mundo, más allá de la polémica, e incluso el flamante entrenador Enzo Maresca había aceptado sin tapujos las sinceras disculpas del ex Benfica.

Así y todo, el defensor del seleccionado que lo tiene a Kylian Mbappé como principal figura levantó la voz en plena pretemporada para expurgar a Gardelito: "Estoy contento por su vuelta. Jugamos juntos y necesitamos estar juntos , somos fuertes cuando nos unimos. Si estoy de un lado y Enzo del otro, y nos peleamos o no nos hablamos todos los días, entonces no vamos a poder desempeñarnos bien en la cancha. Está todo más que bien ahora".

El defensor francés, compañero de Enzo en Chelsea, había sido uno de los primeros en salir a repudiar el cantito de algunos jugadores de la Selección en los festejos de la última Copa América



Incluso, el zaguero advirtió que Fernández tuvo la intención de dejar atrás el escándalo para centrarse pura y exclusivamente en lo futbolístico: "Me parece que fue todo una confusión. Él dijo que lo sentía, no quería hacerle daño a los aficionados de mi país ni a nadie. No entendió lo que decía al cantarlo y confío porque lo conozco, no es racista". Por otra parte, el central rememoró que el crack ex Millonario acordó una donación a una organización benéfica que lucha contra la discriminación.

El durísimo posteo que había lanzado contra Enzo Fernández

"Por supuesto que no quiero que Enzo pierda dinero por todo esto. Su propuesta es buena, pero lo más importante es no repetir el acto y que eduquemos a todos. La verdad es que es un ejemplo porque él es un gran jugador, una fantástica estrella. Lo tiene muy en claro", sentenció el joven de 23 años, dejando entrever que aclaró su situación con el volante. Para colmo, Fofana había sido uno de los más críticos y, cuando se difundieron los clips que encabezaba el mediocampista, emitió un posteo lapidario en sus historias de Instagram que compartió Jules Koundé. ¿Será el final de la historia?