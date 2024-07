La calentura de Facundo Conte tras la derrota de la selección de vóley

La Selección Argentina pidió el Challenge en el duelo contra Japón por la segunda fecha del Grupo C de los Juegos Olímpicos París 2024, y la tecnología fallo en contra del seleccionado nacional cuando evidentemente se veía el pedido argentino , que le daba el punto a favor.

Sin embargo, no lo advirtieron a pesar del uso de la tecnología y el polaco Wojciech Maroszek dio punto para los asiáticos.

En este contexto, el árbitro amonestó al “Heredero” y, en medio de los reclamos del capitán Luciano De Cecco, después también mostró una tarjeta roja, lo que significó otro punto a favor de Japón: era el 21-19 para Argentina y terminó 21-20 con Japón arriba en el marcador en el segundo set, que estaba encaminado para la Albiceleste.

Conte, quien no pudo contener las lágrimas en el campo de juego tras el partido, explotó en redes sociales: compartió una imagen del momento de la jugada, con un fuerte descargo. "Tuvimos una tarjeta amarilla y una roja por enojarnos por esta pelota. Trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no tenemos que demostrar emociones cuando nos c... a la vista de todos. Sólo tragar y que el show siga. Vergüenza para todos ustedes".

facu conte insta.jpg

Cómo fue el partido de Argentina en vóley

La Selección argentina de Vóley cayó ante Japón por 3 a 1 en el París Arena Sur 1, por la segunda fecha del Grupo C de los Juegos Olímpicos París 2024 y complicó su futuro en la competencia.

El equipo de Marcelo Méndez llegó necesitado a este encuentro, pero no pudo revertir el flojo inicio en el certamen y perdió con parciales 25-16, 25-22, 18-25 y 25-23.

El primer set tuvo un arranque parejo, pero los japoneses lograron despegarse cuando promediaba la mitad del set y arrasaron finalmente con un contundente 25 a 16. En el segundo juego, los de Marcelo Méndez tuvieron una arranque arrollador y sacaron una rápida ventaja que llegó a ser de siete puntos, pero Japón se vino con todo y lo terminó venciendo por 25 a 22.

En el tercer período, la Selección volvió a mostrar firmeza y dominó para imponerse 25 a 18 y así lograr el descuento que forzó el cuarto set. Sin embargo, en este último, los de Asia sacaron ventaja y se terminaron quedando con un ajustado 25 a 23, llevándose también el partido por 3-1.

Yuji Nishida fue el máximo anotador con 21 puntos, seguido de Facundo Conte, con 19, y Bruno Lima, con 16.

La Selección argentina de Vóley, que venía de caer 3-0 ante Estados Unidos, deberá derrotar a Alemania el próximo viernes desde las 04.00 para intentar ganarse un lugar en los cuartos de final e ir en búsqueda de la defensa del histórico podio que consiguieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.