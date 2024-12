Un equipo de la Fórmula 1 reconoció que perdió el interés por Franco Colapinto

El argentino no duró ni un minuto en pista en el Gran Premio de Qatar tras recibir un choque por parte de Esteban Ocon y, para colmo, sus chances de seguir en la Máxima el año próximo se diluyen.

Franco Colapinto fue protagonista de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Qatar : el piloto argentino, que no había podido mostrar su mejor versión en el sprint y que tuvo dificultades en la qualy, no duró ni un minuto en pista. El choque entre Niko Hülkenberg y Esteban Ocon lo perjudicó directamente y, pese a que quiso evitar cualquier impacto bordeando el trazado tras la largada, el francés colisionó contra su monoplaza, dejándolo afuera de la carrera.

Las recientes carreras de Franco Colapinto que complicaron su permanencia en la Fórmula 1

El mal trago imprevisto, en el que no tuvo ningún tipo de responsabilidad, se sumó a dos performances con altos y bajos en Interlagos y en Las Vegas. Si bien el representante de Williams no pudo terminar la jornada en Brasil, había logrado escalar hasta seis posiciones en Estados Unidos con un auto golpeado por el trajín de la temporada, pero no tuvo la oportunidad de continuar con la remontada en la tierra de los campeones del mundo. En ese contexto, el interés de uno de los equipos de la Fórmula 1 para tenerlo en sus filas de cara al 2025 quedó en entredicho.