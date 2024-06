Un ex River destrozó a Salomón Rondón: "No dejó nada acá"

image.png

Omar Labruna destrozó a Salomón Rondón por sus declaraciones sobre River

Una persona que sabe y conoce mucho el mundo River como Omar Labruna habló en comunicación con el canal deportivo TyC Sports, donde se mostró claramente molesto y en desacuerdo con las palabras que dijo Salomón Rondón en charla con La Vinotinto Podcast.

En primer lugar, el director técnico expresó: "Este muchacho habla del DNI que no tiene nada que ver. Primero debería serle fiel a Demichelis que lo trajo (jugaron juntos en Málaga) y que le dio la oportunidad de jugar en River", en referenci a una de las quejas del venezolano por la demora en darle su documento nacional de identidad en el país.

image.png

Luego, el hijo de Angelito, cerró: "En River no dejó absolutamente nada. No lo vamos a recordar nunca. Pasaron grandes glorias, grandes jugadores, grandes entrenadores. River es una institución mundialmente reconocida. Tendría que estar agradecido de haber jugado acá".

Las palabras de Rondón que molestaron a todo River

Antes del debut de Venezuela frente a Ecuador por la Copa América, el delantero que es una de las máximas figuras de dicho equipo, habló con un programa de podcast donde dijo: “Para mí, River fue un equipo más en mi carrera. Es un gran equipo, pero fue un equipo más y ya está".

image.png

En relación al aspecto burocrático del país, el goleador dijo: "Yo llegué a México el 28 de diciembre y el 8 de enero ya tenía el DNI. A Argentina llegué un 28 de enero y me lo dieron el 7 de agosto. Con eso te digo todo...”.

También, sobre su rendimiento en el Millonario contó: “Muchos dirán 'no te fue bien', marico, si no me fue bien que jugué 39 partidos, no sé cuántos minutos e hice 10 goles. No me hubiese ido bien si me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partido e hice cero goles, eso si es que no te vaya bien, para colmo con 18 años”.