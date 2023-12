Un excompañero de Kun Agüero tildó al delantero de mentiroso tras su paso por Manchester City

A pesar de haberse consagrado en la historia, hubo algo que no pudo conseguir: manejar el inglés a la perfección . O al menos eso le contó a todo el mundo durante su carrera . El exjugador inglés Micah Richards , quien compartió cancha con Agüero, reveló detalles del fluido inglés que tenía el jugador surgido en Independiente.

“ Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘no hablo inglés’ . Pero lo hablaba de forma brillante . Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y se salió con la suya” , contó el futbolista en los medios.

Sergio Agüero

Son pocas las veces que el Kun enfrentó las cámaras diciendo, al menos, algunas palabras en inglés. Para mentir, necesitó de la complicidad de sus compañeros, que lo ayudaron a ocultar esta virtud conseguida en más de diez año en el viejo continente.

“James Milner, Joleon Lescott y yo mismo... todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque ‘Kun’ simplemente decía que no hablaba el idioma”, afirmó el futbolista inglés.

El Kun Agüero habló después del supuesto accidente que sufrió en Miami

El mundo del fútbol se vio alterado en la mañana del jueves cuando surgió la noticia de que el Kun Agüero había sufrido un grave accidente en una moto de agua mientras se encontraba en Cuba y que tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, antes de que eso se siga esparciendo, el propio ex jugador salió a aclarar las cosas.

El ex jugador de la Selección Argentina se encargó de compartir un video en sus redes sociales donde llevó calma a sus seres queridos y a sus fanáticos, y donde desmintió rotundamente la fake news.

Qué dijo el Kun Agüero tras la noticia falsa de su accidente

Kun Aguero 2.jpg

El surgido de las divisiones inferiores de Independiente dijo: “Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon, pero no paso nada, los quiero”.

Recordemos que el ex jugador se entrena activamente para el partido de Leyendas de Conmebol. Justamente él será uno de los capitanes en el encuentro. El amistoso está programado para el martes 5 de diciembre a las 22 horas de Argentina en el DRV PNK Stadium. Los boletos para este evento deportivo tienen un precio inicial de 45 dólares y están disponibles para compra a través de Internet.

El DRV PNK Stadium en Miami se prepara para un encuentro emocionante el partido de leyendas del fútbol, con estrellas como Ronaldinho, Kun Agüero, Javier Zanetti y Carlos Valderrama. En un evento organizado por la Conmebol, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver reunidos a algunos de los nombres más resonantes de este deporte en una sola cancha.