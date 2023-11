La tremenda gastada 2.0 del Kun Agüero a Boca por no llegar a la séptima

El ex delantero de Independiente se mostró picante a la hora de analizar la final perdida por Boca y no dudó en destacar a un futbolista del Xeneize.

El Kun Agüero no dudó en lanzar sus picantes comentarios tras la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Estadio Maracaná. Desde su rol de streamer y creador de contenido en su canal de Twitch, el ídolo de Independiente les mandó una chicana a los hinchas del Xeneize por qué equipo es el Rey de Copas.

"Bueno, che. Pobres los de Boca. No se pongan mal, boludo. Ya está", disparó el Kun Agüero, haciendo una sutil referencia a la superioridad de Independiente, su querido club, en cuanto a títulos internacionales. Siguió con su análisis de la final: "A veces se pierde y a veces se gana. Hay que estar orgullosos. Llegaron a la final. No es fácil llegar a la final de la Libertadores. Para cómo venía jugando Boca, es espectacular".

Qué dijo el Kun Agüero de Advíncula y Fabra

El Kun Agüero hizo una distinción elogiosa al lateral derecho de Boca, Luis Advíncula, quien momentáneamente igualó el marcador. "Fue la figura del partido. Merecidísimo el gol de Advíncula. Hizo un partidazo".

No obstante, el Kun también recordó los momentos difíciles que pasó Advíncula con la hinchada boquense: "Yo me acuerdo... Conocía hinchas de Boca que no paraban de putear a Advíncula. Pará, boludo. Dejalo en paz al pibe que está jugando. A veces juega bien, a veces juega mal. Somos muy pasionales los argentinos. Vamos más allá. Es como 'ganá o te mato'".

Kun Aguero 2.jpg El Kun Agüero

La expulsión de Frank Fabra no pasó desapercibida para el Kun Agüero, quien opinó: "¿Qué va a hacer, Fabra? Le pegó un cachetazo. Lo iban a tener que echar. Me parece que se olvidó de que había VAR. Antes vos tirabas un cachetazo, un pellizco y, como no había VAR, zafabas como loco".