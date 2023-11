Fuerte: el Kun Agüero habló después del supuesto accidente que sufrió en Miami

Tras el rumor de que el ex delantero se accidentó en una moto de agua, el mismo salió a desmentir la historia

El mundo del fútbol se vio alterado en la mañana del jueves cuando surgió la noticia de que el Kun Agüero había sufrido un grave accidente en una moto de agua mientras se encontraba en Cuba y que tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, antes de que eso se siga esparciendo, el propio ex jugador salió a aclarar las cosas.

El ex jugador de la Selección Argentina se encargó de compartir un video en sus redes sociales donde llevó calma a sus seres queridos y a sus fanáticos, y donde desmintió rotundamente la fake news.

Qué dijo el Kun Agüero tras la noticia falsa de su accidente

8lEuGIq_L-KAp3lf.mp4 El Kun Agüero desmintió su accidente

El surgido de las divisiones inferiores de Independiente dijo: “Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon, pero no paso nada, los quiero”.