Un exfutbolista de Boca sorprendió con una fuerte definición sobre el club: "Es como una novia tóxica

Un jugador que consiguió dos títulos con el club fue contundente al explicar cómo es el mundo Boca.

El mundo Boca genera una revolución en los jugadores que pasan por la institución. El reconocimiento a nivel mundial de la institución de La Ribera genera una fuerte presión mediática y deportiva que todos los futbolistas que han pasado por el club destacan y afirman, en su mayoría, que se debe ser jugador del xeneize las 24 horas.

En las últimas horas fue el propio Walter Erviti , campeón del Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012 durante su estadía, se refirió a ese aspecto con una frase particular que hizo ruido. "Todos entendemos que Boca es un mundo especial y una demanda muy grande porque el ser humano no está preparado para estar 24 horas pendiente de una sola cosa. Boca es como una novia tóxica, como una novia celosa que 'o sos para mí y todo el tiempo o no te quiero'", dijo en la entrevista con el medio Planeta Boca Juniors y sumó: "La mayoría de nosotros nos abusamos de lo que es Boca, de salir a la calle y sentirnos súper famosos porque somos jugadores de Boca".

"La exigencia está bien y es lógica, es el club más grande del país y por lo tanto tiene que tener la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Si uno acepta el desafío de vestir la camiseta de Boca tiene que entender que es para ganar la Libertadores, no hay algo menos que eso", sentenció en su relato.

Por otra parte, el jugador fue preciso al hablar de lo que le generó la salida de Julio Falcioni del puesto de DT: "Voy a contar algo muy íntimo que no lo conté nunca: a mí me dolió mucho la salida de Julio. Mucho". En su explicación contó: "Yo en ese momento hablo con la persona que me representaba y le digo 'la verdad, estoy analizando salir de Boca'".

Por otra parte se diferenció de los sentimientos de Juan Román Riquelme por Boca: "Nosotros vivimos en un mundo que no vive Román, Román vive en un mundo diferente. Siempre entendí que Boca para él era lo principal. Me da la sensación de que la decisión que tomé, más allá de haber sido dura, fue inteligente".

Además de Zeballos: Boca pierde a otra pieza fundamental por lesión

Boca volvió a encender las alarmas en el predio: después del desgarro de Exequiel “Changuito” Zeballos en el primer turno del miércoles, Ander Herrera tampoco pudo completar la segunda práctica por una molestia muscular y será evaluado este jueves por la mañana para definir si se trata de una sobrecarga o si necesita estudios.

La preocupación no es menor por el historial del español: en el club entienden que el problema físico ya se volvió recurrente y, si se confirma una lesión muscular, quedaría afuera de los convocados para el duelo ante Vélez y podría perderse más de un partido.

El caso de Zeballos, además, golpea fuerte por su momento: el extremo venía siendo de los más desequilibrantes del equipo y sintió una molestia que obligó a frenar y esperar el parte médico tras los estudios.

Además, la recuperación estimada también lo marginaría del compromiso frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero, y su presencia en el clásico ante Racing aparece como altamente improbable. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el extremo recién podría reaparecer en el cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, encuentro apuntado como posible regreso a la actividad.

Como si fuera poco, el panorama general ya venía cargado: Boca arrastra una lista larga de lesionados que incluye a Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (distensión en gemelo derecho), Lucas Janson (desgarro abdominal), Carlos Palacios (sinovitis en rodilla derecha) y Alan Velasco (distensión ligamentaria en rodilla izquierda), lo que complica la preparación para el cruce del domingo 8 de febrero, a las 22:15, ante Vélez en el José Amalfitani, con el Fortín líder e invicto de la Zona A.