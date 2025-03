Un famoso periodista destrozó a Marcelo Gallardo por la elección de los refuerzos de River

Embed “Basta de la vuelta de los ex y de los posters”, el contundente análisis de @anellogaby sobre los refuerzos de River.



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/H6zUaFHvIx pic.twitter.com/xpNwLOgXnF — Radio Mitre (@radiomitre) March 5, 2025

Gabriel Anello habló enojado del presente de River

“Yo creo que hay una responsabilidad de Marcelo Gallardo, hay una mala elección de Gallardo, no lo titularía como ‘la crítica más grande’ o ‘la más chica’, no sé, no importa, no la pondría en ningún lugar”, empezó Gabriel Anello su editorial hablando sobre el irregular presente de River.