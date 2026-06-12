Un futbolista clave de Ghana no podrá jugar el Mundial 2026: porqué no le dieron la visa

El jugador no pudo ingresar a Canadá para el comienzo del certamen ecuménico con su selección nacional.

El gobierno de Canadá denegó el ingreso al mediocampista de Ghana, Thomas Partey , quien se quedará sin participar del primer partido de su selección en el Mundial 2026. Así lo confirmó la FIFA en las últimas horas, luego de que el caso tomara estado público a través de una publicación de The Athletic.

El encuentro está programado para la madrugada del miércoles al jueves, a la 1 (hora de España), en Toronto, donde Ghana enfrentará a Panamá. Partey, que se encontraba concentrado con el resto del plantel en Boston, no podrá viajar hacia Canadá tras la negativa de las autoridades migratorias canadienses.

En un comunicado dirigido al medio estadounidense, la FIFA fue clara sobre los límites de su injerencia: “El gobierno canadiense le ha denegado la visa al jugador. La FIFA no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones ni en la entrega de visados. Como ha ocurrido en eventos anteriores, es el gobierno anfitrión quien tiene la última palabra sobre quién ingresa al país”.

thomas partey ghana

El impedimento migratorio vinculado a causas abiertas

El impedimento no es un hecho aislado. Canadá establece en su portal oficial de inmigración que quienes hayan cometido o sido condenados por un delito pueden ver rechazado su ingreso al país. Y justamente Partey enfrenta un extenso proceso judicial en el Reino Unido.

El volante del Villarreal de España, ex Arsenal de Inglaterra, fue acusado en julio de 2025 por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y otro de agresión sexual. Luego, en febrero de este año, se sumaron dos nuevos cargos de violación.

El futbolista se declaró inocente y el juicio se extendería hasta 2027

En su última declaración ante la justicia británica, ocurrida en abril de 2026, Partey negó haber violado en dos oportunidades a una misma mujer durante 2020 en Londres. Un año antes ya había rechazado los cinco cargos de violación y la acusación por agresión sexual, manifestándose inocente en todos los casos.

El magistrado Tony Baumgartner ordenó que todas las causas se unifiquen en un mismo juicio, que se lleva adelante en el Tribunal Penal de Southwark. Según advirtió el propio juez, el proceso podría demorarse hasta enero de 2027.