Un hijo de Batistuta como DT y capitales privados: el curioso caso de un club del Federal A

Uno de los hijos del histórico delantero de la selección será el técnico de Boca Unidos de Corrientes en la zona norte.

Un club del Federal A hizo ruido en el receso con varias novedades. Boca Unidos designó a Lucas Batistuta , hijo de Gabriel, el ex delantero de la selección argentina, Boca y Fiorentina, como entrenador del plantel profesional que competirá en el torneo del tercer escalón , que comenzará en marzo próximo.

El conjunto de Corrientes oficializó el inicio de una nueva etapa institucional y futbolística con la presentación del denominado “ Proyecto Boca Unidos 2026 ”, una iniciativa que combina el respaldo de inversores locales con una reestructuración integral del área deportiva.

El apellido Batistuta vuelve así a tomar protagonismo en el fútbol argentino, ya que Lucas es hijo de Gabriel Batistuta, histórico goleador de la Selección argentina.

Con apenas 29 años, el nuevo técnico asumirá el desafío de liderar un proceso que busca consolidar a Boca Unidos como un equipo competitivo y con identidad, apoyado en una estructura renovada.

El proyecto también incluye nombres de peso en otros roles clave, ya que, José Chamot fue confirmado como director deportivo, mientras que Alberto Boggio ocupará el cargo de coordinador general, conformando un tridente dirigencial-deportivo que apunta a profesionalizar el funcionamiento del club en todas sus áreas.

En cuanto al cuerpo técnico, Batistuta estará acompañado por José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico.

La idea de la dirigencia es respaldar al joven entrenador con un equipo de trabajo que combine conocimiento del ascenso y planificación a largo plazo.

No solo es "el hijo de"

Lucas Batistuta llega a Boca Unidos tras un exitoso paso por Romang FC, donde se consagró tricampeón de la Liga de Reconquista desde diciembre de 2024.

Además, conoce la institución desde adentro por su etapa como futbolista del club, experiencia que también sumó en Colón, Platense de Reconquista y el ascenso italiano, y que ahora intentará capitalizar desde el banco de suplentes en este nuevo desafío.

El club correntino integra el Federal A, misma categoría que Cipo y Deportivo Rincón, pero en la zona norte del país. Podría ser rival de los equipos regionales en esta temporada si se encuentran en algún momento de los playoffs.

Boca supo jugar B Nacional hace algunos años, momento en el que convivió con River, al cual le ganó 1 a 0 en casa con un recordado gol del delantero Cristian Núñez. Fue uno de los momentos más importantes en la historia de la institución correntina que el año que viene celebrará su centenario.