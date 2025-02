Un hijo pródigo volvió al Deportivo Rincón para el Federal A

Cristian Correa, el hijo pródigo: del adiós por los estudios al regreso más esperado

En el caso del mediocampista, debió alejarse de la institución para continuar con sus estudios universitarios luego de finalizar el colegio secundario: Mi alejamiento del club fue por temas de estudio, porque me mudé a San Rafael. Gracias a Dios ya he terminado el cursado, me quedan sacar materias, pero me da la posibilidad de estar de nuevo acá en Rincón".