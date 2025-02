La vida lo golpeó duro, quiso dejar el fútbol y hoy es refuerzo del Deportivo Rincón

"La verdad que es un paso muy lindo en mi carrera, porque había jugado en la Primera C . Después me tocó bajar a inferiores, de ahí me vine al Chañar . Después jugué por la zona, hasta que jugué el Regional para Don Bosco y gracias al buen papel que hicimos me pudieron ver de acá”, dijo a LM sobre su llegada al León.

El delantero oriundo de Merlo jugó en Buenos Aires en la Primera C y esta será su primera incursión en el Federal A . Tuvo paso por distintos clubes neuquinos y cuando parecía que se iría de la provincia, se mudó de Zapala a Rincón de los Sauces.

“Cuando uno no tiene club, no lo llaman de ningún lado, y cuando alguien tiene algo visto sí. Tenía varias propuestas, de un club de Córdoba, de Escorpión, de La Pampa y me habían llamado varios. Ya tenía todo cerrado y justo llegó la llamada esta que me incentivó un poquito más", aseguró.

Y llegó el último partido del año , el objetivo se cumplió … nos quedamos con muchas ganas de más pero no se dió , nada que reprochar , gracias por tantas alegrías barrio querido Agradecido a esta banda que siempr.jpg

Desde el Barrio llegó con su compañero Fernando Riquelme, con quien además de volver a compartir plantel, compartirá estadía en esta nueva experiencia. "La verdad que estamos acá justo viviendo con Fer, todos juntos, así que muy contento por él, muy contento por mí. Vamos a darlo todo para tratar de competir de la mejor manera", afirmó.

El jugador de 24 años había retornado a Buenos Aires y llegó este viernes a Rincón, junto al resto de los foráneos que reforzarán al León. “Hay un grupo humano muy bueno, justo viajamos ayer todos los chicos de Buenos Aires en el mismo avión, así que ya no habíamos escrito. Gracias a Dios hay una calidad humana muy linda, una competencia sana, que va a estar increíble”, comento esperanzado.

La fortaleza de Galdame para no dejar el fútbol

Rodrigo está pasando por un gran momento futbolístico, con la oportunidad de sumarse a un plantel competitivo luego de ser una pieza clave para Don Bosco. Sin embargo, hubo un momento que quebró la estabilidad emocional del jugador y lo llevó a pensar en colgar los botines.

"En febrero del año pasado perdí a mi novia, yo estaba en Alianza y sinceramente no sabía qué hacer, no tenía ganas de seguir jugando pero tengo mi familia que me banca, que son mis sostén y gracias a ellos seguí jugando", contó.

Cuando llegó a Cutral Co para vestir los colores de Alianza, Rodrigo conoció a Constanza y comenzaron su noviazgo que duró año hasta que de un momento, en una situación que no tiene explicaciones, ella partió del plano terrenal.

“Estuve dos años en Alianza, estábamos hace un año de novios. Fuimos a Buenos Aires, conoció a toda mi familia y cuando volvimos pasó eso. Fue en mis brazos, ella entró en paro respiratorio. Cuando yo llegué de trabajar, entró en paro respiratorio y fue muerte súbita, me dijeron los médicos. Una chica muy saludable, hacía vóley, estudiaba. No tenía ninguna enfermedad. Solamente en dos segundos me cambió la vida”, relató.

Aquella situación lo dejó vacío, a la deriva, sin intenciones de seguir con su vida en el futbol. Pero con el apoyo de su familia, tomó fuerzas para salir adelante. "Fue un momento muy difícil, de sentarme a hablar con mis viejos y decir: no quiero jugar más, estoy lejos de la familia. Uno pierde tiempo y estar lejos de la familia es muy feo porque perdes tiempo con la gente que te ama, que está al día a día, así que estando lejos es todo muy difícil”, sostuvo.

“Y bueno, ellos me dijeron que me apoyaban, que quería dejar de jugar, pero la idea de ellos es que yo siga jugando, que es lo único que me hace bien, así que acá estamos”, agregó.

Rodrigo de alguna manera u otra, siguió conectado a Neuquén. Después de vivir y jugar en Cutral Co, llegó a Zapala para volver a brillar. “Apareció el llamado de Dani Fuentes, del Chino de Luca Burgos, me motivaron, ellos sabían por lo que yo había pasado, así que me valoraron de esa manera y creo que hoy en día voy a estar agradecido toda la vida por Don Bosco, hicimos un gran regional, así que muy contento de haber pasado por ahí”, afirmó.

Sus días en el futbol todavía tienen más capítulos. Rodrigo, a pesar de los golpes de la vida, continuó y hoy se entrena con el León y busca ganarse un lugar en el once del Cachorro Abaurre.

"Sí, gracias a Dios, yo creo que todo depende de mí, sé que hay una competencia sana y hermosa, así que nada, hay que meterle y tratar de estar entre los 18 y entre los 11. Hay un muy buen pie. Los referentes, Heti (Rueda), Iinda (Fernando), muy bien también, nos tratan de guiar siempre por el buen camino, así que gracias a Dios, bien”, concluyó.