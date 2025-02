Un jugador de Gimnasia de La Plata fue detenido por secuestrar a su pareja

La víctima, Sofía Lujan Szepietowski, de 24 años, había discutido con su pareja, Alan Alejandro Sosa, de 21, con quien convivía desde hace ocho meses.

Según trascendió, luego de la discusión, Sosa le quitó las llaves del portón eléctrico y no la dejó salir, reteniéndola en contra de su voluntad. Además, le profirió palabras denigrantes, despectivas y amenazantes hacia su persona.

La mujer llamó al 911 y entonces intervinieron los uniformados, que se dirigieron al domicilio y llevaron adelante el procedimiento correspondiente.

Llegado el personal policial, Sosa fue arrestado, los oficiales le comunicaron el hecho a la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien convalidó lo actuado y dispuso la remisión de actuaciones y del aprehendido para una audiencia judicial que se realizará en las próximas horas.

Quién es Alan Sosa

Con apenas 21 años, el delantero ya es titular en el Lobo platense. Fue de la partida el último domingo, cuando Gimnasia superó por 1 a 0 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.

Junto a los experimentados Pablo De Blasis y Lucas Castro, Sosa se desempeña como uno de los tres jugadores de creación detrás del "9" Rodrigo Castillo.

El pibe hizo inferiores en el Lobo platense y llegó a debutar en la temporada 2023. Después se fue a Aldosivi de Mar del Plata buscando más minutos, los tuvo (4 goles en 33 partidos) y ascendió a primera con el Tiburón ganando la final de la Primera Nacional en 2024.

Este año regresó al club de toda su vida y se ganó la titularidad rápidamente.

El descargo de la joven en redes sociales

La pareja de Sosa usó su cuenta de X para descargar su bronca. "Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita, no??!!!!! Manga de mononeuronales", escribió en un posteo donde compartió la denuncia realizada.

Al parecer, la situación de violencia no es reciente y venía desde hace tiempo.

"No paro de llorar, de temblar, se me parte la cabeza. Quiero estar con mi hija ya. Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas", agregó la mujer, que además compartió el video en el que Sosa sale del domicilio esposado.

"Debería haberme ido hace mucho, tenían razón. Lo defendí a capa y espada y ante cualquier situación. Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda mi vida pero no te quiero cerca NUNCA MÁS. A mi nunca me vinculen con ese violento", cerró la joven de 24 años.