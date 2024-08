Un jugador se despidió de su club y se suma al River de Marcelo Gallardo

El ex Independiente se convirtió en el séptimo refuerzo de River este lunes, cuando los de Núñez recibieron los papeles necesarios para anotarlo sobre la hora a la lista de buena fe de la Copa Libertadores . Su estreno se podría dar justamente en el certamen continental , cuando se midan ante Talleres de Córdoba por el partido de vuelta de los octavos de final en El Monumental.

En la ida, que se disputó este miércoles, River venció 1-0 a los cordobeses en el Estadio Mario Alberto Kempes con un gol de Paulo Díaz a los 86 minutos.

Meza, que disputó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección argentina, llegó al equipo de Núñez a cambio de 2 millones de dólares y tiene vínculo hasta diciembre de 2026.

El jugador surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata es el séptimo refuerzo de River en este mercado de pases, que en los últimos días sumó a sus filas a los defensores Fabricio Bustos y Germán Pezzella.

Maxi Meza se despidió de su club antes de sumarse a River

El extremo derecho argentino Maximiliano Meza subió una publicación sobre su salida del Club de Fútbol Monterrey. El mensaje estaba destinado para todos los integrantes del conjunto norte americano.

El título del mensaje emocionó a todos los fanáticos del elenco mexicano, el cual decía: “queridos Rayados”.

En el comienzo del escrito, el jugador sudamericano expresó su agradecimiento al cuepo técnico y a la dirigencia por dejarlo ser parte de una “hermosa historia”. Meza destacó la ayuda que le brindaron y la calidad de las instalaciones para poder desarrollarse dentro del equipo que disputa la Liga MX.

“Fueron 5 años y 8 meses de los que me llevo recuerdos muy bonitos que quedaran en mí para toda la vida”, expresó Maximiliano Meza en el desarrollo del posteo de despedida del Club Monterrey.

El ranchero resaltó su esfuerzo y entrega en cada uno de los partidos que disputó con Rayados de México, tanto en los momentos “buenos ” como en los “ malos ”.

Cerro su mensaje con unas palabras profundas para todos los fanáticos del equipo mexicano, escribió: “no me quiero ir sin despedirme de la afición, sobre todo de esos niños y personas que siempre me brindaron su cariño, no solo a mí sino a toda mi familia. Solo tengo palabras de agradecimiento“.

¿Cómo fue la victoria de River ante Talleres?

River se quedó con el triunfo por 1 a 0 con un jugador más ante Talleres de Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el regreso de Marcelo Gallardo al certamen continental.

Con el único tanto del chileno Paul Díaz, River se impuso en la ida como visitante y llega con un margen favorable para la vuelta como local en El Monumental del próximo miércoles 21 de agosto.