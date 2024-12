Un torneo de fútbol diferente a todos que sigue creciendo en la región

El espacio es cerrado y no todos pueden participar. Es exclusivo para los trabajadores de cualquier cuerpo de seguridad del alto valle y Neuquén. "Tenemos policía de Neuquén, por ejemplo, había un equipo que se llama Arsenal, tuvimos la Metropolitana en una oportunidad de Neuquén, la motorizada de Neuquén también, bomberos de Neuquén. Después vienen equipos de General Roca, de Cinco Saltos, han venido de Bardo del Medio, de Allen. Ampliamos un poquito más allá de Cipolletti y Neuquén", aseguró.

torneo seguridad.jpg

En muchos casos las comisarias no logran formar un equipo, ya que no todas las dependencias cuentan con el mismo número de trabajadores, pero no es razón para quedarse afuera. "La idea es que puedan participar todos. Entendemos que no todas las comisarías tienen la misma cantidad de gente entonces está permitido eso, que se agreguen de otros lados o de otras fuerzas también”, repasó.

"Lo importante es que los participantes sean todos de la fuerza. Teníamos un equipo de Allen, que eran todas las unidades de Allen y se llamaban Allen City FC”, agregó.

Las edades de los jugadores es amplia, ya que lo más jóvenes son los de 18 años, pero desde allí el límite de edad no existe. "Hay de todas las edades, hay competidores que empiezan a los 50 años, algunos con un poquito más, hay de 20, 18. Juegan todos mezclados, las únicas condiciones que sean de la fuerza, pueden ser retirados también”, sostuvo.

El objetivo de Gabriel y Darío se cumple. Entre colegas existe otro tipo de comunicación, de "camaradería", como les gusta llamarlo. “Hoy en día nosotros estamos en contacto con gendarmería, prefectura, con gente del ejército también, el Servicio Penitenciario Federal. Entonces esto, como toda una comunidad, dice que los días miércoles son alrededor de 400 participantes los que se cruzan en cancha”, reconoció.

Las jornadas no solo convocan a jugadores, si no que recibe a las familias también detrás del alambrado. "La familia acompaña todos los miércoles, se ven muchos chicos, muchos nenes que acompañan a los papás, también mujeres, la verdad que es un ámbito muy familiar, así que más que contento por haber logrado”, valoró.

Lo que comenzó hace casi dos años con pocos equipos y con un fixture pequeño, ya cuenta con varias ediciones del Torneo de Fuerzas de Seguridad. "Empezamos hace un año y medio, este 2024 hicimos tres ediciones, tercera, cuarta y quinta. La última la ganó el COER de Cipolletti, y en el medio se nos dio la oportunidad de armar como un seleccionado del torneo para ir a competir a una copa policial a Los Menucos", recordó.

"Estuvimos compitiendo con gente de Viedma, de Sierra Colorada, de San Antonio, nos fue bastante bien porque pudimos llegar a la final. La perdimos 1 a 0, pero nos volvimos contentos igual", sumó Gabriel.

torneo fuerzas seguridad 2.jpg

En la Copa Policial, los convocados dejaron de ser solo compañeros de las fuerzas y tuvieron que forjarse como grupo y equipo, siendo una de las sensaciones más positivas del año. “Viene siendo muy positivo. En el viaje a Los Menucos hicimos seleccionado con dos o tres de cada equipo. Era un equipo de 20 participantes: teníamos gente de Bomberos de Neuquén, de las comisarías de Roca, de las comisarías Fernández Oro, de Regina. Fue como un mix y que se compartió un viaje como si fuera un equipo que había jugado toda la vida juntos. La verdad que fue espectacular”, contó con orgullo.

Con un 2024 intenso y con éxitos de participación, los organizadores abrirán el 25' con una Copa, a la cual le quedan muy pocos lugares para sumar equipos. "De cara al 2025 vamos a empezar en febrero, el 16 en Cipolletti con un torneo que va a ser en un día. La Copa Integración Cuerpos de Seguridad. Esta copa se va a jugar en un solo día, por ende el que llegue a la final va a llegar con un recorrido de cinco partidos", concluyó.