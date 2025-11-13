Unión aclaró la situación de Tarragona tras el allanamiento de su casa en una polémica causa

El domicilio del jugador fue allanado por el operativo "Escudo Infantil" y la institución emitió un comunicado con toda la información.

El club Unión de Santa Fe emitió un comunicado luego de que el domicilio del delantero Cristian Tarragona haya sido allanado en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil y destacó su “actitud responsable” . La institución buscó aclarar los detalles del allanamiento tras la polémica noticia.

Según detalló Unión, “el operativo, que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router), se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

A su vez, destacaron “la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador”.

Por último, se aclaró que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.

Como fue el allanamiento a la casa de Tarragona

La vivienda del delantero de Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona, fue allanada este jueves por la mañana en el marco de una investigación internacional por el delito de tenencia de “material de abuso sexual infantil”. La causa, denominada “Escudo Infantil”, es coordinada por la División Trata de Personas de la Policía de Investigaciones.

El procedimiento se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación. Según confirmaron fuentes policiales a los medios de Santa Fe, durante el allanamiento en la manzana 7 de Alto Verde se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Las autoridades señalaron que la investigación, dada su naturaleza internacional y la sensibilidad del caso, se mantiene bajo estricta reserva. El operativo forma parte de los esfuerzos de cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países para combatir la explotación infantil.

La actualidad de Unión y Tarragona en el Clausura

El delantero Cristian Tarragona está teniendo un gran campeonato en una muy buena campaña de Unión de Santa Fe en el torneo Clausura. Los dirigidos por Leonardo Madelón se encuentran en el segundo puesto de la zona A del Clausura con 24 puntos, a dos unidades del líder Boca y ya está clasificado para los playoffs del campeonato.

Por su parte, Tarragona es una de las figuras de Unión, ya que lleva cuatro goles en este torneo, compartiendo el liderazgo de esta estadística en su equipo con Estigarribia. Uno de sus goles fue en el empate con Boca en la Bombonera, en lo que fue el regreso de Leandro Paredes.

El delantero llegó este año al conjunto santafesino, tras tener pasos por varios equipos del fútbol argentino como Talleres de Córdoba, San Lorenzo, Gimnasia de La Plata y Vélez.

Unión visitará a Belgrano el lunes a las 17hs por la última fecha del Clausura. El Tatengue tiene posibilidades de quedar como líder del grupo -necesita una derrota de Boca- y tendrá la ventaja de jugar con la mayoría de resultados ya sabidos. Habrá que ver si Tarragona es de la partida luego de esta polémica.