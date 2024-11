¡Uno por uno! Marcelo Gallardo habló de la situación de Echeverri, el Pity Martínez y Miguel Borja

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate , se mostró optimista y satisfecho tras la victoria por 3-2 sobre Instituto en Córdoba. Este triunfo, el segundo consecutivo, acercó al equipo a seis puntos de los líderes del campeonato, Vélez Sarsfield y Huracán, y refuerza el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El técnico fue claro respecto a las aspiraciones de su equipo: “Intentaremos jugar lo mejor posible y sumar muchos puntos para clasificarnos a la Copa que viene y, por qué no, acercarnos ahí y hacer un poco de lío”, expresó Gallardo en la conferencia de prensa.

El “Muñeco” se refirió a la importancia de mantener el foco y ganar los puntos en juego, sin perder de vista el rendimiento en cada partido. “Más allá de que necesitaríamos ganar los 18 puntos en juego, no hay que saltearnos que hoy era fundamental ganar”, comentó, apuntando a la necesidad de ir partido a partido mientras esperan que los rivales directos no sumen. La idea de Gallardo es clara: “si seguimos ganando y los demás pierden puntos, algo de lío podemos hacer”.

Además del análisis de la campaña en general, Gallardo destacó el desempeño de figuras clave en el plantel, como Claudio “el Diablito” Echeverri y Gonzalo “Pity” Martínez. Sobre Echeverri, un joven de 18 años que ha despertado expectativas, Gallardo mostró su deseo de mantenerlo en el equipo: “Me encantaría tenerlo un año más, pero no depende de mí. Claudio tendrá que seguir aprendiendo en otro lado; ojalá pudiéramos retenerlo, pero el [Manchester] City ya pagó su ficha y está a préstamo hasta fin de año”, explicó.

Respecto a Martínez, Gallardo destacó su madurez y el rol que juega actualmente en el equipo, aludiendo a su evolución como futbolista. “Es un jugador mucho más maduro que aquel que se fue, que era más de cualidades en el uno contra uno. Hoy está más reflexivo. Me gusta su estado de exigencia”, señaló el entrenador.

Embed ¿PARA CUÁNTO ESTÁ PITY MARTÍNEZ? Una vez más fue clave en River y así habló Gallardo en conferencia de prensa. pic.twitter.com/vfKav8QnST — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Marcelo Gallardo habló sobre la posibilidad de jugar sin Borja

Y agregó que, a pesar de su brillante asistencia para el gol de Facundo Colidio, Martínez aún se exige más: “No estaba contento porque perdió muchas pelotas. Eso es bueno. Mostró en ese pase una categoría enorme. Sigue sumando minutos, aunque hoy no está para más de 30”.

En cuanto a la formación, Marcelo Gallardo no descartó el planteo de una delantera sin un “9” clásico, como Miguel Borja, quien no jugó en Córdoba por suspensión. “A veces la actualidad de los futbolistas hace que haya que buscar las mejores alternativas para el equipo”, comentó Gallardo, aclarando que, aunque Borja ha sido fundamental por su capacidad goleadora, también evalúa otras opciones. “Me gusta jugar con dos delanteros que puedan entrar y salir. Hoy estoy buscando otras alternativas. No es todo lineal”, expresó, aludiendo a la flexibilidad táctica que está explorando para potenciar a sus jugadores.