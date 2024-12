"Ustedes no quieren que Huracán salga campeón": a quién le dedicó esta dura frase el DT del Globo

El Globo no la tiene fácil, pero nadie le va a quitar la ilusión de consagrarse campeón del torneo doméstico si las probabilidades existen todavía. Es que el equipo de Frank Darío Kudelka necesita vencer al Fortín en condición de visitante y esperar que en Córdoba la T no le gane a un desdibujado Newell's que cerró su participación en la LPF en el puesto 26 de 28 equipos.

En ese contexto, el entrenador del Globo con pasado en la T, se refirió a la preocupación que hay en Boca por el resultado: “Nosotros no tenemos ningún morbo. Queremos ganar el partido y esperar a ver los resultados para salir campeón. Y, con relación a Boca y River, ustedes tienen unas ganas bárbaras de que Huracán no salga campeón. Ustedes o algunos, hablando de Boca y River. Problema de ellos. Nosotros queremos y pretendemos ganar. Después, cómo les vaya a los demás, es problema de ellos”, le dijo a los periodistas presentes en el predio de entrenamiento.

Luego, se mostró confiado con un resultado favorable: “Estamos ilusionados con llevarnos el triunfo y esperar. Fue una semana hermosa. Más allá de la coronación que todos queremos, nosotros entre todos como institución ya cumplimentamos objetivos muy importantes. Fue un año muy fructífero. Eso nos da un plafón para estar pretensiosos, tranquilos, y es placentero el camino que nos está aconteciendo. Indudablemente, como seres humanos que somos, queremos que ya sea domingo. Ya no queremos ni entrenar, en el buen sentido lo digo”.

“Me lo imagino yendo a buscar, como juega Vélez. Es un rival que ha sido de los más dignos y competitivos del año. Será súper difícil, para mí son todos difíciles, pero este es súper difícil no solo por lo que se juega sino por lo que demostró a lo largo del año. Su gran valía y juego. Con muy buenos jugadores y un muy buen entrenador, sin ningún tipo de dudas. Eso es desafiante para nosotros, está bueno que así ocurra porque no deja de ser un momento de superación para nosotros. Esto es competencia pura, eso no va a dictaminar nada, no va a ser uno mejor ni peor por un partido, pero en este partido queremos ser mejores”, analizó sobre el rival a vencer.

wanchope huracán.jpg Huracán le ganó a Platense. Wanchope Ábila festeja el gol de Ramírez junto a los chilenos Alarcón y Echeverría.

Rodrigo Echeverría reveló cuál fue su promesa para que Huracán salga campeón

El Campeonato Argentino está al rojo vivo con un desenlace que promete emociones fuertes. Tres equipos, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán, llegan a la última fecha con la posibilidad de levantar el trofeo. Para el Globo, las probabilidades no son las más favorables, pero la ilusión de volver a coronarse campeón después de más de cinco décadas mantiene al club y a sus hinchas soñando en grande.

Huracán logró una ajustada victoria por 1-0 frente a Platense en la penúltima jornada del torneo, un resultado que dejó al equipo con chances matemáticas de alcanzar la gloria. Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, pilares del equipo, fueron titulares en un partido donde el esfuerzo colectivo y el apoyo de la hinchada marcaron la diferencia.

Para que Huracán consiga el título, necesita vencer a Vélez Sarsfield como visitante y esperar que Talleres de Córdoba no logre derrotar a Newell’s Old Boys. Aunque el escenario es complicado, el equipo de Parque Patricios ya ha demostrado que puede dar sorpresas.

Echeverri.jpg Rodrigo Echeverria con la camiseta de Huracán

La promesa que hizo Rodrigo Echeverría para que Huracán salga campeón

En medio de este panorama de alta tensión, Rodrigo Echeverría, una de las figuras del equipo y miembro de la Selección Chilena, ha encendido aún más la expectativa con una promesa que realizó en el vestuario. En diálogo con ESPN, el mediocampista reveló: “Eso de prometer algo se habla en la interna. Yo ya hice mi promesa. Lo diré acá: si llegamos a salir campeones, me voy a teñir el pelo de blanco y rojo”.

El compromiso del volante no solo ha motivado a sus compañeros, sino que también ha generado entusiasmo entre los hinchas del Globo, que ya imaginan al jugador luciendo los colores del club en su cabello. “Esperamos conseguir el título y ahí me verán en las redes sociales con el color de pelo”, agregó Echeverría, dejando clara su confianza en el equipo.