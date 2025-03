Valentín Gómez estalló contra la dirigencia de Vélez en su regreso

El defensor central había dejado el plantel tras ser vendido al grupo empresario que pertenece a Foster Gillet , que finalmente no pudo ubicarlo en un equipo europeo, luego de no pagar el dinero que había negociado con el equipo. De esta forma, Gómez quedó en una nebulosa, entrenando en una plaza, mientras esperaba que se defina su futuro.

“Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando… es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza”, comenzó el zaguero central.

“Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster Gillet, obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar”, continuó.

“Desde ese lado, un poco con bronca también porque nosotros después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo”, dijo.

“Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y podamos descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad”, finalizó en una declaración muy picante.

¿Cuándo llegará Guillermo Barros Schelotto a Vélez?

Tras varias jornadas de negociaciones, Vélez y Guillermo Barros Schelotto alcanzaron un acuerdo para que el entrenador se haga cargo del club por un contrato de dos años. Aunque todavía falta la firma, todo parece indicar que el exentrenador de Boca, Lanús, Los Ángeles Galaxy y la selección de Paraguay será el sucesor de Sebastián Domínguez al frente del Fortín.

Este regreso al fútbol argentino se da tras su salida de Boca, luego de la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River. El acuerdo, que solo necesita la firma de las partes, fue alcanzado después de intensas ofertas y contraofertas.

Barros Schelotto, junto a su hermano Gustavo, asumirá la dirección técnica del club. Aún no se ha confirmado el resto de su cuerpo técnico, pero todo indica que las condiciones para su llegada están acordadas.

El proyecto deportivo que presentó la dirigencia del club sedujo al entrenador, quien, desde el inicio, se mostró dispuesto a regresar al país y asumir este desafío con la Copa Libertadores en el horizonte.

Aunque no se revelaron todos los detalles, las primeras informaciones indican que Barros Schelotto puso como condiciones un salario elevado, la posibilidad de influir en los mercados de pases y la promesa de incorporar jugadores de jerarquía por línea en la ventana de junio.

Después de una serie de negociaciones, estas condiciones fueron aceptadas, y el acuerdo entre ambas partes quedó sellado, a falta de formalizarse con la firma. Vélez se reunió con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, tras la salida de Sebastián Domínguez, y todo avanza de buena forma. Desde el "Fortín" ya habrían realizado una oferta formal y hay optimismo en ambas partes.

Desde el entorno del ex técnico de Boca y de su hermano Gustavo, quien trabaja junto a él como ayudante de campo, aseguran que el acuerdo podría darse en estos próximos días, ya que las diferencias no serían sustanciales.

Fue el lunes de esta semana cuando el "Mellizo" recibió un llamado de Vélez , luego de su paso por la Selección de Paraguay, y este les habría manifestado el deseo de volver a comandar un equipo argentino.