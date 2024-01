Video: el neuquino Santiago Rostan completó su primer Dakar

“No voy a llorar, ya lloré demasiado. Los últimos diez kilómetros, o sea, desde que llegamos al mar, venía inmensamente feliz. Ya veía que faltaban diez kilómetros… fueron los más felices de mi vida. Y bueno, ojalá que nos espere el Dakar 2025 otra vez. Que si la categoría Cuatriciclos nos da un año más, corro con mi viejo”, aseguró Rostan.

“Terminamos muy feliz, la verdad. No veía la hora de llegar. Esta felicidad no me la quita nadie. Además, qué mejor recibimiento que el recibimiento de los hermanos Benavides que me vinieron a saludar. Por ahí la gente no lo sabe, pero Luciano me prestó el chaleco de Kevin para correr la Ruta 40, que es donde yo gané la inscripción para correr en este Dakar. La verdad es que hay muy buena gente, ante la que hay que sacarse el sombrero”, destacó.

Con la victoria en el parcial de este viernes, Kevin Benavides quedó cuarto en la clasificación general, detrás del nuevo campeón, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), el botsuano Ross Branch (Hero) y el francés Adrien van Bereven (Honda).

El salteño, consagrado en 2021 y 2023, lideró la última etapa con un tiempo de 1h.48m.40s. para completar los 328 kilómetros (175 cronometrados), por delante del australiano Toby Price (Red Bull KTM) y su hermano Luciano Benavides (Husqvarna), quien completó el podio, dos puestos por arriba del riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM).

Luciano finalizó en el séptimo lugar de la general y no pudo descontar la desventaja que tenía respecto de Price para igualar sus mejores actuaciones históricas en la carrera: dos sextos puestos logrados en 2020 y 2023.

Cómo le fue a David Zille

Por su parte, David Zille, piloto pampeano, nacido en 25 de Mayo, La Pampa y residente en Neuquén, que compite junto al cordobés Sebastián Cesana en la división Challenger con un Can Am del South Racing concluyó en la posición 24° en el cierre del rally. La campeona fue la española Cristina Gutiérrez, la primera mujer en ganar el Dakar con Pablo Moteno Huete como acompañante. En tanto los cordobeses Nicolás Cavigliasso con Valentina Pertegarini quedaron en la novena posición.

Cabe recordar que Zille rompió el motor y se quedó en la parte final de la Etapa Maratón que se disputó el viernes pasado y quedó fuera de la clasificación general, aunque pudo reengancharse para completar el recorrido, cerrando la clasificación en el 28° puesto con un tiempo de 135h01.17s.