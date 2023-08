Video inédito: la polémica cara de Benedetto porque lo pusieron 1 minuto contra Racing

En lo que fue el empate en cero entre Racing y Boca por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, al Pipa Benedetto le tocó ingresar sólo un minuto. Si bien no se había armado alboroto al respecto, salió un video en el cual se puede ver su fastidio por no haber ingresado con anterioridad.

"¡ES UNA FALTA DE RESPETO!": CALIENTE DEBATE sobre el ingreso de Benedetto para jugar SOLO UN MINUTO

Sucede que cuando el árbitro del partido, Wilton Sampaio, había adicionado 5 minutos, a Boca aún le queda la posibilidad de hacer un cambio, aunque Almirón parecía no tener ánimos de realizarlo. Sin embargo, Pol Fernández sintió una molestia y fue por eso que Jorge Almirón llamó al Pipa para sumar peso ofensivo.

"Pol ya no podía correr, por eso puse a Benedetto, a ver si en la última jugada podía venir el gol. Vi que el equipo no estaba mal y por eso decidí que no ingrese antes, pero puede jugar en la vuelta tranquilamente", explicó el entrenador Xeneize en conferencia de prensa.

Sin embargo, la explicación del DT no impidió que Darío Benedetto se fastidiara ante la situación, ya que se lo pudo ver visiblemente enojado con la situación, tanto a la hora de ingresar como cuando le tocó saludar a sus compañeros y la gente post partido.

Darío-Benedetto-Boca.jpg

Sobre todo, por el hecho de que en los apenas 60 segundos que estuvo en cancha, el delantero no llegó ni a tocar la pelota. Es que Almirón lo puso para cabecear en la última pelota, pero el centro quedó en las manos del arquero.

Por lo pronto, el Pipa Benedetto es consciente de que su situación iba a ser así desde que se certificó la llegada de Edinson Cavani. Es por eso que deberá pelearla para volver a recuperar nuevamente su nivel y así ser considerado nuevamente.