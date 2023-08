Rubén Capria salió a hablar en medio de la guerra entre Agustín Almendra y Darío Benedetto

El manager de Racing no se tomó bien que el mediocampista de la Academia saliera a criticar al futbolista Xeneize.

Es que luego del empate 1-1 frente a Unión, Almendra comentó: "Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría". Cuando se le preguntó si se había sentido afectado por los comentarios del goleador de 33 años, quien había expresado sus intenciones de "matarlo" en el campo, respondió: "Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón".

Rubén Capria, el mánager de Racing, expresó su desacuerdo en una entrevista con TyC Sports. "No sirve para nada lo que dijo. Está claro que hablamos con Agustín. Hay que tener recaudos. Estamos en un momento social en el que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de evitar, por lo menos para mí", subrayó Capria.

“No le pongo un tinte bélico al partido. Tuve la posibilidad de jugar este clásico y es disfrutable. Hay que desterrar lo de vida o muerte en el fútbol. Es hermoso para jugar, es un clásico. Hay que dejar de alimentar ese morbo. Después sufrimos todo. A mí me gusta disfrutar del juego, eso me hace feliz. No alimento estas cuestiones. Hay que bajar la histeria. Se confunde la pasión con la histeria”, agregó el manager de Racing.

Rubén Capria 2.jpg

Racing se enfrentará a Boca en La Bombonera el próximo miércoles a las 21, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión de Fox Sports. El choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre la Academia y el Xeneize tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto.