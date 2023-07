Video inédito: qué se dijeron Enzo Pérez y Batalla tras el escandaloso final de San Lorenzo y River

Augusto Batalla no le respondió aunque cuando fue entrevistado por este conflicto le bajó la espuma al conflicto.

“No, no empiecen con toda la película. Son gente que quiero mucho, tengo una gran relación, que hablamos cotidianamente y jamás terminaríamos con una rispidez. Son cosas del partido, terminan ahí. Ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo, tomar un vino y pasarla bien como siempre”, aseguró Batalla.

Quien también habló fue Nacho Fernández, quien compartió plantel con Batalla en su paso anterior en el Millonario. “Augusto hizo su show. Lo felicito la verdad, defendieron muy bien y nosotros no pudimos resolver. Tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar”, aseguró.

Enzo y Batalla 2.jpg

“Más vale que queda todo ahí. Era un partido y cada uno hizo lo que correspondía”, reveló el volante millonario sobre si quedó enojado con el arquero.

“Nacho es un gran amigo que me quedó de una etapa cuando era muy chico, ellos me ayudaron mucho en momentos muy difíciles. Son cosas del fútbol lo que pasó hoy dentro de la cancha. Le tengo un cariño grande tanto a él, como a Enzo (Pérez), Franco (Armani), Jony Maidana, muchos chicos que conozco hace muchos años. Hoy me toca estar de la vereda de enfrente y hay cosas que hay que hacer”, aseguró después Augusto Batalla.