Llegando a los 38' del complemento, el atacante del Naranja saltó a cabecear y el árbitro sancionó la falta, le sacó la segunda amarilla y lo expulsó, por lo que además el experimentado jugador de Roca no estará en el partido de vuelta. "En la expulsión salto a cabecear y dice que abro los brazos. Me dice 'no podés levantar los brazos, los tenés que tener abajo' y yo le digo 'cómo voy a saltar con los brazos abajo'. Él dice que salto con los brazos arriba e impacto en la cara del rival, pero nada que ver. Tenía que echar a uno y me tocó a mi. En una disputa aprovechó, dijo que yo había pegado con el brazo y me echó", describió Macsad.

deportivo roca formación.jpg

En el mismo sentido habló el entrenador visitante. "Dejamos la serie abierta, los muchachos hicieron un esfuerzo gigante. Un partido correctísimo, que si no hubiera sido por el penal inventado, nos hubiésemos ido mejor para Roca", dijo Diego Napolitano a Magazzine Mundial.

"No queríamos dar motivos a que haya faltas. Nos hubiese gustado generar alguna situación de gol, pero no nos dejaron cruzar la mitad de la cancha con levantadas de bandera, con foules que no nos cobraban. Se hace difícil jugar a la pelota así, pero siento un orgullo impresionante por este grupo de jugadores", agregó el técnico del conjunto roquense.

En la fase anterior, Rincón también había tenido un penal en la ida que David Boquín cambió por gol y además fueron expulsados dos jugadores de Maronese. Finalmente, en la vuelta de cuartos de final, el León ganó 1 a 0 de visitante y selló su boleto.