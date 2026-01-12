Video: se derrumbó una tribuna del club que presidió Pablo Toviggino, tesorero de la AFA

Este fin de semana ocurrió un grave accidente que podría haber terminado en una verdadera tragedia, en una cancha de Santiago del Estero . El Club Comercio Central Unidos, que en algún momento presidió Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA , sufrió el derrumbe de una de sus tribunas con hinchas saltando allí.

Todo ocurrió este domingo y quedó al borde de la tragedia, poco antes de que se iniciara un partido del Torneo Regional. Mientras los hinchas del "Tripero" cantaban y saltaban en la tribuna , una parte de la estructura cedió de manera repentina y provocó la caída de varios de ellos.

Un video logró registrar el momento del derrumbe y pese al impacto, no hubo que lamentar heridos de gravedad, y las víctimas sufrieron algunos golpes menores. Aunque se vivieron momentos de tensión, no se suspendió el encuentro del Torneo.

Santiago del Estero - se derrumbó una tribuna del club que presidió Pablo Toviggino

"Usó al club como trampolín para llegar a la Liga y después a la AFA"

Esta situación trajo a discusión uno de los cuestionamientos que se realiza hace varios años a este club, ubicado en la capital santiagueña. Sin obras desde hace años, las condiciones de seguridad del estadio ya venían siendo motivo de reclamos.

La cancha no tiene iluminación, el campo de juego se asemeja al de un potrero y como bancos de suplentes pusieron asientos de micros.

El malestar de los hinchas se hizo sentir tras el derrumbe de la tribuna y apuntaron contra el dirigente del club, Toviggino. "Usó al club como trampolín para llegar a la Liga y después a la AFA, y no hizo ni una obra. No tenemos luminarias y el campo de juego parece un baldío", expresó uno de los simpatizantes. Otro fue aún más contundente. "A los verdaderos hinchas de Comercio nos da bronca que nos relacionen con Toviggino porque nunca hizo nada por el club", indicó el diario La Gaceta.

cancha santiago del estero

El club Comercio Central Unidos, el punto de partida de Toviggino a la AFA

La institución fue el punto de partida del recorrido dirigencial de Toviggino, quien utilizó su presidencia en Comercio como plataforma para llegar a la Liga Santiagueña de Fútbol y, posteriormente, a la conducción nacional de la AFA, donde hoy se desempeña como tesorero y es uno de los hombres de mayor confianza de Claudio "Chiqui" Tapia.

Ambos dirigentes están involucrados en causas judiciales en las que se investiga presunta corrupción en la casa madre del fútbol argentino. Entre las denuncias que rodean al dirigente también se menciona una mansión en Pilar valuada en unos U$S 20 millones, que estaría a nombre de testaferros, según surge de las investigaciones judiciales.

Pablo-Toviggino-y-chiqui-tapia.jpg

Imputaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino: los motivos

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios. La causa está en manos del juez Diego Amarante.