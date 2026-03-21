Viral en las redes: la estremecedora caída de una ciclista durante una carrera en Italia

Debora Silvestri se accidentó durante la Milano San Remo y el clip se difundió rápidamente en las redes sociales.

El accidente de la ciclista en Italia que se viralizó en redes sociales.

Debora Silvestri , ciclista italiana de 27 años de edad, padeció uno de los momentos más duros de su carrera durante la corrida de Milano San Remo, donde sufrió una caída estremecedora donde afortunadamente las autoridades actuaron de inmediato. El video se difundió a través de las redes sociales .

La joven italiana debió ser hospitalizada de urgencia. Las imágenes fueron tan impactantes que no tardaron en hacerse virales, donde la gente comenzó a preguntar por su estado de salud. Su equipo, el LABORALKutxaTeam, confirmó que "se encuentra estable", llevando tranquilidad a los espectadores y fanáticos del deporte .

“Debora Silvestri ha sufrido una caída en el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para ser atendida. Daremos más información de su estado en las próximas horas”, escribió el equipo en un comunicado oficial. Luego actualizaron: “Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones ”.

La estremecedora caída de Debora Silvestri durante la #MilánoSanRemo femenina. El LABORALKutxaTeam ha informado de que "se encuentra estable" tras ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias pic.twitter.com/lsekiXuWpG

El accidente se produjo luego de un choque en cadena al borde de un precipicio, que si bien estaba protegido por un guarda rail, Debora no llegó a bajar la velocidad a tiempo y por inercia salió despedida, quedando tendida inmóvil durante algunos segundos.

El episodio tuvo lugar en uno de los sectores más delicados del recorrido, a menos de 20 kilómetros de la llegada, cuando la prueba ya entraba en su tramo decisivo y el grupo de favoritas buscaba definir la carrera. La maniobra alteró por completo el desarrollo de la competencia, ya que también involucró a otras corredoras de peso como Kasia Niewiadoma, que no pudo seguir, y Kim Le Court, que sí logró retomar aunque muy retrasada.

En medio de la conmoción, la victoria terminó siendo para la belga Lotte Kopecky, que se impuso en el sprint final por delante de Noemi Ruegg y Eleonora Gasparrini. Sin embargo, el resultado deportivo quedó relegado por la preocupación generalizada en torno a Silvestri, cuya evolución será seguida de cerca en las próximas horas por su equipo y la organización.

El ciclismo y sus peligros: meses atrás falleció Samuele Privitera

Este accidente de Debora Silvestri recordó al fallecimiento de Samuele Privitera, ciclista italiano de 19 años, luego de sufrir un grave accidente durante la Primera Etapa del Giro del Valle de Aosta, prueba destacada del calendario internacional Sub 23, se confirmó este jueves.

Privitera, oriundo de Imperia e integrante del equipo Hagens Berman Jayco, perdió el casco tras una caída en descenso mientras circulaba a aproximadamente 70 kilómetros por hora.

El impacto contra una reja en el municipio de Ponteo le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Los médicos de carrera lograron reanimarlo tras un paro cardiorrespiratorio, pero su estado crítico no permitió su recuperación en el Hospital Umberto Parini de Aosta, donde falleció horas más tarde.

El director de la competencia, Filippo Borrione, indicó que se activaron con rapidez todos los protocolos de emergencia y que el equipo médico solicitó asistencia inmediata. La Segunda Etapa fue suspendida, para darle a las autoridades la oportunidad de investigar la dinámica del accidente.