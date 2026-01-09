Xabi Alonso y una frase lapidaria contra el Cholo Simeone luego del cruce con Vinicius

El entrenador del Real Madrid criticó al argentino tras la discusión durante la semifinal de la Supercopa de España.

El Cholo Simeone volvió a quedar expuesto en el mundo del fútbol con un cruce tenso con el brasileño Vinicius JR durante las semifinales de la Supercopa de España donde lanzó una dura frase sobre el futuro del jugador en el Real Madrid : "Florentino (Pérez) te va a echar" , soltó el DT colchonero en referencia al presidente del merengue.

Este cruce no tardó en levantar temperatura y ser un foco de atención en la prensa mundial, principalmente en España. No solo eso, sino que el entrenador del merengue salió a respaldar a su futbolista y cruzó al Cholo por la actitud que tuvo durante el encuentro.

“ Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrari o y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos . Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista , lo que le ha dicho”, dijo el entrenador y exjugador Alonso. Luego, volvió a ser claro con su postura: “ Y para mí no todo vale . Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

Xabi Alonso: "Yo intento ser respetuoso con los jugadores rivales, y cuando he escuchado lo que ha dicho me gusta menos, Simeone no es un ejemplo de buen deportista y hay LÍMITES."



— (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) January 8, 2026

Por otra parte, el entrenador Simeone no quiso hacer referencia a lo ocurrido: "No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No tengo nada para comentar”.

Luego sumó acompañando con una sonrisa para esquivar la situación: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

El tenso cruce de Diego Simeone con Vinicius en la derrota del Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid, tuvo dos cruces con Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, durante las semifinales de la Supercopa de España, en la que los dirigidos por Xabi Alonso se impusieron por 2-1 y avanzaron a la final.

El partido comenzó con un golazo de tiro libre del uruguayo Federico Valverde a los dos minutos de juego, que rompió las manos del arquero del Atlético y abrió el marcador, que seguiría así hasta el final del primer tiempo.

El equipo de Diego Simeone buscó activamente el empate. Contó en el once titular con los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, e ingresarían desde el banco Thiago Almada y Nahuel Molina. Por el lado de la Casa Blanca, Franco Mastantuono vio algunos minutos desde el banco de suplentes.

El brasilero Rodrygo marcó el 2-0 a los 55 minutos de partido con una gran jugada, eludiendo al defensores del Colchonero y definiendo cruzado contra Oblak.

Atlético reaccionó rápidamente con una cabezazo del noruego Sorloth tan solo tres minutos después del 2-0 del Real Madrid, aunque no sería suficiente, ya que fue derrota para los Colchoneros en las semifinales de la Supercopa de España.

1-2.



GOOOOOOOAAAAAAAALLLLL SORLOTH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE HAS PULLED A GOAL BACK VS REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GAME ON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
— BIG 5 (@sanusi_demola) January 8, 2026

El clásico de Madrid tuvo un condimento picante con un cruce sudamericano, entre Diego Simeone y Vinicius Junior. En dos ocasiones, las cámaras captaron una conversación entre ambos protagonistas.

El primer cruce se dio durante el partido, en el que la televisión captó una curiosa frase del entrenador hacia el extremo. Simeone le habría dicho: "Florentino te va a echar", en referencia al presidente del Real Madrid. Esto se da en el medio de los rumores de la no renovación de contrato de la estrella brasilera.

Picante el cruce entre Simeone y Vinicius...
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 8, 2026

Luego, cuando el atacante del Real Madrid fue sustituido en el complemento, se pudo alcanzar a ver una discusión entre ambos, en la que Simeone hacia gestos hacia su oreja, referenciando a los abucheos que sufría Vinicius al retirarse del estadio.