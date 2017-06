Descarriló y volcó un tren de cargas en Cipolletti

El accidente se produjo frente a la intersección de Libertar y Vélez Sarsfield poco después de las 17:30, un horario en el que suele haber muchos vecinos en las inmediaciones a las vías ya que en esa zona está el gimnasio a cielo abierto y los senderos de la ciclovía se utilizan para correr o caminar. Quizás por eso la noticia del “vuelco” del tren se viralizó en las redes sociales. Algunos temían que fuera el de pasajeros, aunque rápidamente los testigos replicaron imágenes tranquilizadoras.

2 Los descarrilamientos del tren de cargas En este caso no hubo consecuencias graves pero en el anterior, por un choque la locomotora casi tira al canal un transporte escolar que cruzó las vías por un lugar prohibido.

Lo que no estaban claras ayer eran las causas del incidente. Se presume que las ruedas del último vagón se trabaron y se salieron del riel, provocando que el peso del contenedor se desbalanceara y el vagón se fuera a pique contra el suelo. Como no arrastró el resto de la formación, las consecuencias fueron leves y no hubo heridos. Sí provocó algunos daños en el sistema ferroviario, levantando defensas, rieles y algunos postes colocados junto a las vías.

El personal de la operadora vial que acompaña el paso de los trenes por los distintos pasos a nivel de la zona urbana comenzó a trabajar rápidamente para iniciar los peritajes y retirar el tren del lugar.

Durante el operativo no fue necesario cerrar el tránsito vehicular ni la ciclovía.