Descenso del Rojo: "Este es un club muy grande para irse a la B"

Al Rojo, subcampeón en Primera, no le alcanzó y deberá reinventarse desde un lugar inédito el mejor exponente del fútbol regional, el de la hazaña en Justiniano Posse, con el memorable gol del Lalo Porra que valió el ascenso al Federal B. El que jugó octavos de final de Federal A y enfrentó a Racing de Avellaneda en la Copa Argentina en 2016 en la cancha de Lanús.

“Para nosotros no es un drama, es fútbol y será un honor compartir categoría con nuestros clubes amigos de la B”, fue el mensaje que envió el presidente del club Gastón Sobisch.

Dolor de Porra y Berra

Lalo, ya retirado, es el máximo ídolo Rojo, y Manolo, hoy en Cipo, uno de los grandes emblemas. Los dos lamentaron el descenso de Independiente. El Mago aseguró: “Me duele mucho, es una lástima porque es un club muy grande para estar en la B. Cuando nos fuimos al descenso en el Federal yo dije que había que hacer bases muy firmes y armar bien una estructura desde abajo y no sé que habrá pasado”, reflexionó a LM Nequén.

Manolo comentó: “Tengo bronca, se veía venir, una tristeza, un dolor tremendo. Hay que replantearse un montón de cosas, todos, los dirigentes, los jugadores, los hinchas. Hace más de 10 años que no sale campeón de Lifune Independiente y tiene que haber una explicación. Esto es una cadena de errores y de malas decisiones de todos. Creo que se perdió un poco el amor por la camiseta, los chicos van y vienen, no hay pertenencia. Me duele como hincha. Sé que algún día volveré al club desde el lugar que me toque y trataré de ayudar para mejorar este presente que es tremendo”, tiró el hoy volante albinegro.

Jeldres se fue ovacionado

El partido de Primera quedó en una anécdota. El goleador Jeldres lo jugó y luego armó el bolso para irse a Madryn, ya que jugará en el Deportivo. “Erré un penal y metí una asistencia para Ramírez. El mejor recuerdo del Rojo. Agradecer a cada hincha, me aplaudieron y felicitaron cuando me tocó salir. No hay que reprocharse nada, trabajar para que el Rojo vuelva a donde se merece”, dijo.

La contratacara fueron Centenario y San Lorenzo, que se salvaron en un día histórico.

