Señaló que no solo se trata de la provisión de los audífonos sino de un acompañamiento con el tratamiento a partir de que se lo prueban en adelante.

Desde el hospital aseguraron que “desde hace una semana y media tiene turno para el próximo 3 de julio para hacerse el molde que se colocará en la oreja. Está en proceso, lo mandan a hacer y los paga la Subsecretaría”, indicaron.

Por su parte, la mamá de Antonella, Elena Martí explicó a LM Neuquén que desconocía que en el ámbito público podía adquirir en el corto plazo y de forma gratuita los dos audífonos.

"Yo no sabía que en el hospital me los iban a dar gratuitos hasta hace unas semanas. Estaba juntando plata de a poco con rifas para pagarlos en un privado. La última vez que fui al hospital me dijeron que podían tardar de uno a seis meses y estoy desesperada porque me hija pierde la audición día a día", aseguró Elena.

La mamá dijo que se iba a reunir esta mañana con el director del hospital Castro Rendón para aclarar la situación. "Tampoco entendí que al hacerle los moldes de los audífonos los iba a tener de forma rápida, de ser así, voy a cerrar la cuenta que había abierto para tal fin", agregó la mamá.

