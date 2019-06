Contó que ni bien nació la llevó a controles a una salita en Centenario, donde residen, pero que en ningún momento se le detectó algún problema de audición. “Cuando tenía dos años empecé a sentir una falencia en ella porque no nos contestaba en el momento sino al rato y no hablaba, eso es lo que más me preocupó”, dijo Elena.

La preocupación de la familia fue creciendo y cuando cumplió los tres años comenzó a buscar un especialista para que le diera alguna certeza, algún diagnóstico porque aún no emitía palabra alguna.

“Pedíamos que les hicieran una audiometría para saber si tenía hipoacusia porque no reaccionaba cuando se le hablaba. En el 2015 se le hizo la primera audiometría, le detectaron una pequeña pérdida, se la podía tratar”, sostuvo la mamá.

El tratamiento continuó con una fonoaudióloga para estimular la parte del habla. “El año pasado fue cuando tuvo la perdida grave. Ahí le hicimos otra audiometría y salto muchísimo la perdida que tenía y que irá teniendo progresivamente”, agregó.

Dijo que una vez que se logre equipar auditivamente, la pequeña comenzará otro tratamiento para facilitar el habla. “No contamos con obra social, el papá trabaja en la construcción. Hacemos rifas para juntar el dinero, pero nos está costando bastante. Toque muchísimas puertas, incluso en Salud, pero no he recibido ayuda”, aseguró la mamá.

Para los que quieran colaborar para que Antonella pueda empezar a escuchar, se abrió una cuenta en el BPN, una caja de ahorros a nombre de Elena Martín (CBU 51004175570027).