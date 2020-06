Desde el TSJ anunciaron que se reanuda la atención al público en la Justicia

"Esta etapa está prevista para ver expediente, retirar documentación, mirarlos pero deben pedir turno para implementación de las normas, ya sea en los destinos juzgados, cámaras, interior y capital. Recién el miércoles comienza la atención de los profesionales, siempre que se cumplan con las pautas del protocolo, como el uso de tapaboca, limpieza y distanciamiento social", detalló Massei en diálogo con LU5.

En ese sentido, indicó que el 16 se levantará suspensión de términos y plazos, mientras que durante esta semana analizarán cómo se instrumentarán las audiencias y las audiencias testimoniales.

Massei sostuvo que de esta apertura queda excluida la justicia penal, que se resolverá recién el próximo miércoles a más tardar las audiencias en juicios penales. “Es un tema complicado porque son juicios donde tenemos testigos, se tiene que definir cómo instrumentamos las salas, si hay acuerdo para que se haga de forma virtual”, agregó.

El titular del TSJ sostuvo que “el gremio se opone por una mala predisposición”, dado que hace tres semanas que están recorriendo junto al gremio todas las oficinas para que se cumpla con el protocolo de seguridad y en cuanto se presenta alguna objeción, se la resuelve.

“El que está en condiciones de trabajar no viene y no tiene justificativo se les descontaran los haberes, así de simple. No podemos mirar para otro lado en Neuquén”, dijo Massei.

Sostuvo que cuentan con un listado de la gente disponible que representaba un 40% en toda la provincia, no encontramos ninguna objeción para que se cumpla con la tarea.

“Hace unos días, administrativos que desarrolla sus actividades en el primer piso me vienen a ver porque se quejaban de la falta de alcohol y lavandina. Se mandó a la gente de limpieza y se pasó lavandina en ese sector de la administración y luego se quejaban porque se sentía mucho olor”, ejemplificó.

Al tiempo que agregó: “Así se torna difícil trabajar, que no vengan y que asuman las consecuencias”.

Desde el TSJ señalaron que en el Poder Judicial se pusieron en funcionamiento una serie de herramientas y soluciones tecnológicas que permiten a los operadores jurídicos externos, el ingreso de todo tipo de presentaciones de “INGRESOS WEB”, “OFICIOS DIGITALES”, “INGRESO DEMANDAS NUEVAS”, incorporación de “PERITOS y OTROS INTERESADOS HABILITADOS”, y ampliación implementación “INGRESOS WEB” a Cámaras y Tribunal Superior de Justicia.

