No lo hubiese imaginado nunca, pero lo cierto es que en poco tiempo, esta joven mamá de 32 años, fue furor en las redes. Millones de personas comenzaron a seguirla y a compartir los tutoriales que subía para explicar el paso a paso de sus procesos creativos. "Yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Lo hacía porque me gustaba. De repente encontraba materiales nuevos y mostraba cómo los usaba. Chicos muy jóvenes comenzaron a decirme que gracias a lo que hacía habían iniciado su propio emprendimiento y eso me motivó un montón", contó la joven influencer, de 32 años.

Tampoco sucedió de un día para el otro. Muchos años antes, cuando todavía era una joven de 18 años, nacida y criada en Neuquén, en una zona de chacras cercana al zoológico Luan, recordó que se la pasaba vendiendo sus pequeñas creaciones en el trueque de Vuelta de Obligado: pulseritas de hilo y unos cuadritos con los logos de algunas bandas de rock que pintaba en azulejos. Capaz que algún vecino o vecina la recuerde por eso.

Por supuesto que también pintó algún mural para su colegio y más de una vez se ganó un lugar en la Avenida Argentina, como si fuese una mantera de Once o Flores, del Gran Buenos Aires. Pero entonces llegaban los inspectores de la Muni y no tenía más nada que hacer ahí. La cosa es que "esto de la pintura", como dice Pam, estuvo presente en su vida como su norte o su propia sombra. Ese primer reflejo. "Siempre me gustaron mucho las manualidades", confesó.

Llegó a México cuando empezó el Mundial de 2014, otro torneo para el infarto con una final que disputó Argentina y Alemania. La tercera estrella que no fue o nos robaron. Fue difícil para ella ese comienzo. Recién cuando nació su primer hijo pudo acomodar sus papeles y ser residente. También difícil, agregó, para encontrar un trabajo. Ella no tenía estudios, pero sabía hacer con sus manos.

Establecida en la ciudad de Hermosillo, al norte de México, recordó que tenía mucho tiempo libre para hacer "eso que tango me gusta". Ya había incursionado en algunos trabajos temporales como promotora y mesera en un resto bar. Dio vuelta la página y volvió a las bases cuando comenzó a pintar su panza de embarazada.

Los videos que subió a redes sociales provocaron un efecto dominó sobre otras panzas. Otras chicas le pidieron que las pinte, y lo que en un principio fue "gratis" después se volvió remunerable. "De a poco me empecé a hacer conocer y se sintió lindo. Fui evolucionando. No quise pintar mas panzas y comencé a pintar murales en las habitaciones de los niños. También comenzó a ejercer en redes. Me metí en Instagram, You Tube, Tik Tok, y pinté animales", relató.

Trabaja con acrílicos, pero incorpora la resina en algunas de sus obras, algo que la hizo crecer mucho. Y fue a partir de la resina como una novedad que cientos de personas comenzaron a seguirla. En Youtube tiene 1.600.000 seguidores. En Tik Tok la siguen 2.200.000 personas. En Instagram, su canal de ventas por excelencia, son 164 mil cuentas que la siguen; y en Facebook suma otros 800.000.

La nostalgia de ser argentina en otro país

Con todo, la nostalgia de ser argentina en otro país le recuerda muchas veces lo que extraña. "La familia, el barrio, las amistades, llegar a la casa de un amigo y tomar mates, el río, la calidez de las personas, estar en la parada de colectivo y ponerte a charlar con la persona de al lado. Cosas cotidianas que acá por ahí no se viven. Las facturas, los asados del domingo", reveló.

Es que si, todo ese se extraña y se magnificó con Argentina campeón del mundo y la alegría que unió a 47 millones de argentinos. Pam vivió el Mundial como todos, a puro sufrimiento. Pero en una ciudad que no festeja mucho el fútbol, que vibra más con el fútbol americano o el beisbol. Ella, en cambio, además de pintora es futbolera. "Fanática de River. Siempre me gustó jugar con los chicos del barrio o en el colegio", recordó.

De pronto, en la cuidad hiper poblada de Hermosillo, donde la temperatura puede subir hasta los 48 grados centígrados, Pam revivió el sentimiento de ser argentina aunque no esté en su país. "Este mundial fue distinto, todo el equipo me devolvió eso que había perdido", manifestó.

Todavía no conocía el desenlace del Mundial, pero sintió muchas ganas de pintar a Messi. "Yo lo quería pintar con la copa, y me aguanté hasta el final. Por suerte se me dio. Cuando lo terminé, me senté, miré el cuadro y me puse a llorar. Sentía mucha nostalgia de no estar allá, en Argentina. Pero igual salí a festejar, yo sola con mis dos hijos. Y revoleé a camiseta. No me importó nada. Me la pasé llorando", contó.

Messi con la Copa del Mundo

El proceso del cuadro también lo compartió en las redes, y varias personas se lo quisieron comprar. "De todos lados me lo piden. Pero yo lo pinté porque lo sentí y me lo quiero dejar", aclaró la influencer neuquina.

Pam es una trabajadora del arte muy afortunada de poder vivir de lo que hace. Es su trabajo de todos los días. Tiene un taller artístico y luego están las cuentas que maneja en redes. La mayoría de sus trabajos son por encargo, como cuadros y espejos. "Hay trabajos míos en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Honduras y España", comentó.

En las redes, la gente la puede buscar como Pam Art o @soy_pam_art

Ya casi al final de una entrevista que tuvo todos los bemoles de una comunicación a la distancia, confesó que si bien ha sido ya entrevistada por otros medios extranjeros, nada más emocionante que "me entrevisten en el diario de mi provincia, que está en mi vida desde que era chiquita. Me emociona, es muy lindo poder mostrarles a ustedes lo que hago. Estoy muy agradecida", cerró.