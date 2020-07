Desde Neuquén, Torres analiza "ofertas de Primera y del exterior"

Aún se está reponiendo del largo periplo. No sólo por el viaje, si no como él dice "fue un año agotador, estresante" para el joven talento que por momentos se lució en el Volos, de Grecia , con un par de goles de enorme factura, como ese al que la prensa argentina tildó de "maradoneano" u otro formidable de taco.

"Muy contento de volver a mi casa, a mi querida Neuquén, fue casi un año sin verlos. Se hizo largo pero por suerte ya pasó, y estoy de vuelta con mi familia. Feliz de volver a reencontrarme con ellos y con mi perro también obviamente (risas). Y los recaudos acá una vez que llegás es cumplir a rajatabla con la cuarentena. Obviamente en Europa tomé todos los recaudos necesarios sabiendo que volvía al país, pero bueno ahora esperar que pasen los días para seguir viendo a la familia y amigos que queda acá", destaca Joaco con la misma alegría que cada vez que convierte un gol en el Coloso Marcelo Bielsa o en el Viejo Continente.

Mirá el golazo de taco del neuquino Joaco Torres en Grecia

El tema que debe definir es nada menos que su futuro deportivo. Es que el préstamo en Grecia culminó y no está claro cuál será su destino. El mismo lo explica. "En principio debo volver a Newell's y de ahí ver si continúo allí o si me toca salir de nuevo a préstamo", expone la incertidumbre.

No obstante, sus condiciones no pasaron por alto y admite que hay "varios interesados" en el medio local y del extranjero. "Por suerte tengo equipos interesados tanto de Primera de Argentina como de afuera, algunos son de Grecia donde dejé una buena imagen", señala y asegura no conocer los nombres de esas entidades ya que "mi representante aún no me lo dijo, queremos ver qué pretende Newell's".

En La Lepra Joaquín debutó de joven y tuvo pasajes interesantes pero nunca terminó de afianzarse en el once titular debido a que ningún técnico apostó de lleno por él. Hizo varios tantos, incluso, como el que le convirtió por Copa Argentina a Central en un clásico o el doblete para frustrar el sueño de Deportivo Rincón de los Sauces por el mismo certamen. También marcó por Superliga...

EL CLÁSICO NEWELL´S vs ROSARIO CENTRAL 1 - 2 RESUMEN EXTENDIDO LA COPA TOTAL ARGENTINA 01/11/2018

Por lo pronto y como el mismo Torres afirma, "esperando a ver qué sucede pero por el momento disfrutando de estar en casa". Sí, en su amada Neuquén. Joaco Torres se queda en casa hasta que el fútbol de elite lo convoque para seguir brillando.