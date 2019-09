Transcurridas las primeras semanas de adaptación en Volos, el enganche de 22 años se apresta para debutar en la Superliga de ese país, este mismo sábado. Pero mientras aguarda ese momento crucial en su carrera, el talento formado en Patagonia aprovecha para conocer un país con gran historia y riqueza cultural.

Así fue que en los últimos días visitó algunas de las ruinas más impresionantes del mundo, tanto en Atenas como en Volos. Y compartió imágenes y sensaciones con LM Neuquén. “Estuve en Acrópolis, es impresionante y soy sincero, es un lugar que pensé que no lo iba a conocer nunca pero bueno el fútbol tiene estas cosas y hay que aprovechar. Acá estoy”, comenta a la distancia Joaco, con su humildad de siempre y una contagiosa risa.

Deslumbrado por cada nuevo paisaje que descubre, también por el nivel de sus compañeros, más allá de haber perdido el invicto por goleada el fin de semana ante el poderoso Olympiacos, el escurridizo volante debe lidiar con dos obstáculos: el “nuevo” horario (6 horas de diferencia) y especialmente con el idioma.

“Yo creo que el idioma es lo más difícil, el griego no se entiende absolutamente nada (risas) y la estoy peleando un poco con el inglés... Me defiendo, pero hasta ahí no más. El horario, en cambio, ya esta es cuestión de acomodarse un par de días y listo”, resume las pequeñas complicaciones que van surgiendo en esta nueva y apasionante aventura.

Ya se puso a tono con el resto del plantel y su presentación parece inminente. El pibe que tiraba firuletes en los potreros de esta capital está por hacerlo en el Viejo Continente. “Jugamos contra OFI, ellos vienen un punto arriba nuestro todavía y no perdieron en el torneo, así que será un lindo partido. Y si me toca jugar trataré de hacer lo de siempre, de pedirla, encarar, asistir, generar peligro y todo lo que esté a mi alcance”, se ilusiona Joaco, una de las grandes apariciones del fútbol regional en los últimos años.

Sólo él y los técnicos sabrán por qué nunca terminó de afianzarse en La Lepra, cuyos hinchas reniegan de ello y de haberlo largado. Por lo pronto, Torres disfruta de un presente que siempre soñó y de conocer lugares impensados. Aunque su lugar en el mundo, se sabe, siempre será Neuquén...

